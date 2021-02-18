بيان صادر عن المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

في لقاء ضم مجموعة من نواب المناطق الغربية و قادتها الميدانيين، ناقشنا ما الت اليه الاوضاع في البلاد، وتم التوافق على ضرورة انبثاق جبهة وطنية مدنية تفرز قائمة انتخابية يكون المتظاهرون السلميون جزءا أساسيا منها لما يحملون من أفكار سديدة في مسائل مرتبطة بإصلاح الوضع السياسي و الإداري في البلاد.

اكد الحاضرون التزامهم بتأكيد دعم ومساندة التظاهرات المطالبة بالإصلاح السلمي والالتئام مع اهدافها نحو الاصلاح الحقيقي وتعديل انحراف العملية السياسية.

وقد اكدت ضرورة واهمية ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن المحاصصة.

عاش العراق و المجد و الخلود للشهداء الابرار

د. اياد علاوي

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

17 شباط 2021