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تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا اليوم على نظيره بورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المباراة تُقام في البرتغال، على ملعب “الدراجاو”، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

يوفنتوس يدخل المباراة، بعدما استعاد خدمات مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد غيابه للإصابة، كما عاد الإيطالي ليوناردو بونوتشي، بينما يغيب الكولومبي خوان كوادرادو بسبب الإصابة.

وفيما يلي تشكيل يوفنتوس المتوقع الليلة أمام بورتو:
حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، كيلليني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: كيزا، رابيو، ماكيني، بيتانكور.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.

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