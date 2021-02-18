سياسي عراقي بارز يرجح مشاركة PKK بالهجوم على أربيل: لديهم اتفاق جديد مع الحشد الشعبي

رجح السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، اليوم الأربعاء، مشاركة حزب العمال الكوردستاني PKK بالهجوم الأخير على العاصمة أربيل، بالنظر إلى وجود اتفاق جديد بين الحزب الكوردي التركي وميليشيات الحشد الشعبي.

وأوضح الآلوسي أن «الفترة الأخيرة شهدت اتفاقاً بين حزب العمال PKK والحشد تحت عنوان (الاتفاق الميداني)، وهو يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بشكل استراتيجي لمواجهة (الأعداء) المشتركين لهما ودعم أحدهما الآخر، وهذا ما يرجح أنه ظهر بالهجوم على أربيل، وكذلك قد يظهر عبر تحركات في سنجار ومناطق أخرى».

مبيناً بأن «الاتفاق يعتمد على أساسيات تبادل المعلومات والدعم اللوجستي، ولا شك أن PKK بحاجة كبيرة لغطاء مليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي للمال ومساحات للنقل والتحرك تحت غطاء الميليشيات».