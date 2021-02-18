مسؤول علاقات حكومة إقليم كوردستان : سلسلة زيارات لوفود دبلوماسية اجنبية الى أربيل الأسبوع المقبل

البعثات الدبلوماسية في أربيل تمارس عملها بشكل طبيعي

قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي ، اليوم الخميس ، ان الادانات الدولية والإقليمية للهجوم الصاروخي الأخير ، مساء الاثنين ، على أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، تعبر عن حجم الدعم والمساندة الكبيرة للإقليم من قبل المجتمع الدولي ، كاشفاً عن سلسلة زيارات لوفود دبلوماسية اجنبية الى أربيل الأسبوع المقبل .

وكان خمس دول كبرى من بينها الولايات المتحدة الامريكية توعدت في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجيتها ، أمس الاربعاء ، بعدم التسامح مع القصف الصاروخي على مدينة أربيل وقاعدة عسكرية للتحالف قرب مطارها الدولي ، ما أوقع قتيلا وعددا من الجرحى، كما جوبه الهجوم باستنكار دولي واقليمي واسع .

دزةيي قال لـ(باسنيوز) ان “العاصمة أربيل معروف على مستوى العالم كمنطقة آمنة ومستقرة ، وفتحت أبوابها بوجه عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين من العراق ودول المنطقة ، لهذا فعندما تتعرض لهجوم يكون له صدى كبير لدى المجتمع الدولي الذي يدعم إقليم كوردستان ويسانده” .

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي ، أضاف بالقول ” كون إقليم كوردستان منطقة آمنة ومستقرة فإن الهجوم الأخير على أربيل لم يكن منتظراً وكان شيئاً غريباً بالنسبة للمجتمع الدولي “، لافتاً الى ان ” الادانة والاستنكار الدولي الواسعين للهجوم كان بمثابة دعم قوي لشعب وحكومة اقليم كوردستان ضد ما تعرضت له العاصمة أربيل” .

وفيما شكر دزةيي هذا الدعم والمساندة الدولية ، عبّر عن امله في ان “يضع المجتمع الدولي حداً لمثل هذه الاعمال الإرهابية”.

وتابع ، ان “جميع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في أربيل تمارس عملها بشكل طبيعي ، ولم تؤثر عليها الهجمات ، خاصة وان احدى الصواريخ سقطت قرب القنصلية الصينية ، والحي الذي تتواجد فيه يضم قنصلية أخرى ايضاً “، مشدداً على ان “ممثلي البعثات الدبلوماسية ليسوا قلقين ولم تؤثر الهجمات على عملهم ” .

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي ، كشف عن سلسلة زيارات لوفود دبلوماسية اجنبية الى أربيل الأسبوع المقبل ، في اطار ابداء الدعم والمساندة لإقليم كوردستان .