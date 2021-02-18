مفوضية: منح شهادة تأسيس لـ238 حزباً سياسياً منذ 2015

أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأربعاء أن 68 حزباً قيد التأسيس، فيما أشارت إلى أن 77 أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية وتلقتها (المدى)، إنه “حرصاً من مفوّضية الانتخابات على المصلحة العامة وحق الناخب العراقي، أصدر مجلس المفوضين بالإجماع قراراً ينصّ على تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية يوم 27/2/2021 بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية لإجراء عملية التسجيل وتقديم قوائم مرشحيها اضافة الى تحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا”.

واضافت: “تشير الاحصائيات الاجمالية للتحالفات السياسية المسجلة لدى المفوضية 29 تحالفا منها 25 تحالفاً مصادقاً عليه في عام 2018 ابدت 6 تحالفات منها الرغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وسجلت 4 تحالفات فقط و9 تحالفات قيد التأسيس في عام 2021”.

وأكمل: “في السياق ذاته عملت المفوضية بجهود حثيثة على تسهيل اجراءات تسجيل الاحزاب والتحالفات عبر التنسيق مع الجهات الساندة لعملها، ومنها (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وزارة الداخلية/ الأدلة الجنائية، هيئة النزاهة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية) المعنيّة بتدقيق الوثائق الخاصة بالتحالفات السياسية والمرشحين لغرض البت بتلك الوثائق والإسراع في الإجابة بمدّة لا تتجاوز 15 يوما”.

وأشارت المفوضية، إلى أنه “من ضمن التسهيلات في شأن تسجيل الاحزاب منح الاجازة المشروطة للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد إذ وجه مجلس المفوضين دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية الى اعتماد تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسية، ‏والتي تفضي الى منح الإجازة المشروطة للأحزاب التي ترغب المشاركة في التحالفات وذلك قبل انتهاء فترة تسجيل التحالفات في 27 من شباط الجاري وكذلك منح إجازة مشروطة للأحزاب التي ترغب بالنزول للانتخابات بقوائم أحزاب قبل انتهاء فترة استلام قوائم المرشحين في 1 من آذار المقبل”.

وأكد البيان: “منحت المفوضية 238 حزباً سياسياً شهادة تأسيس منذ 2015، و68 حزباً قيد التأسيس، وقد ابدى 77 حزباً من الاحزاب المسجلة الرغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة”.

ولفت، إلى أنه “فيما يخص مرحلة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب المقبل التي انطلقت وبحسب جدول العمليات الزمني في 9 كانون الثاني ومستمرة لغاية 1/3/2021، قد بلغ العدد الكلي لغاية يوم 16/2/2021، 58 مرشحا فردا في المحافظات ولم يقدم اي حزب او تحالف سياسي قوائم مرشحيه سوى تحالف قدم مرشحاً واحداً لحد الآن”.

وقالت المفوضية، إنه “من جانب آخر اتخذ مجلس المفوضين جملة قرارات تسهل على الناخب عملية التسجيل البايومتري التي بلغت 15.336.691 ناخباً مسجلاً ومن ضمنهم 877.223 ناخباً محدثاً بياناته، و10،805 ناخباً نازحاً مسجلاً”.