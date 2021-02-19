إلى ثمانية أضعاف.. الناتو يعلن رفع عدد قواته في العراق

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.

وأكد ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع الناتو، أن القرار يقضي بزيادة عدد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق من 500 حتى أربعة آلاف شخص.

وقال: “بحثنا اليوم قرار توسيع مهمة الناتو للتدريب في العراق، لدعم القوات العراقية.. والتأكد من أن “داعش” لن يعود”.

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن برامج التدريب للناتو ستشمل بفضل هذا القرار المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية والمناطق خارج العاصمة بغداد.