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التربية تحدد مصير الامتحانات في مدارسها بكردستان وخارج العراق

أعلنت وزارة التربية أن امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس ممثلية الوزارة في أقليم كودستان (أربيل ، دهوك ، سليمانية) وخارج البلاد للعام الدراسي 2020 – 2021 لازالت قائمة.
وقالت وزارة التربية في بيان ان: ” امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس ممثلية الوزارة في أقليم كردستان (أربيل ، دهوك ، سليمانية) وخارج البلاد للعام الدراسي 2020 – 2021 لازالت قائمة ، وذلك بناءً على ظروف كل بلد وما تُحدده جائحة “كورونا”.

و قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء 16 من شهر شباط الجاري، تعليق الدوام الحضوري والامتحانات للطلبة بالمدارس والجامعات جراء عودة تفاقم الإصابات بفيروس كورونا، وتفشي السلالة الجديدة للفيروس في مناطق ومدن البلاد باستثناء إقليم كردستان.

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