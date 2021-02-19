حقوق الانسان تنتقد بطء اجراءات وصول لقاح كورونا الى العراق

انتقدت مفوضية حقوق الانسان بطء الحكومة وتأخر اجراءاتها في ما يخص وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

عضو مفوضية الدكتور علي البياتي انتقد في تغريدة تأخر وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى العراق ، قائلا ان فشل الحكومة في ادخال ‎اللقاح إلى ‎‎العراق لحد هذا اليوم – في وقت بدأت فيه دول فقيرة حملات التلقيح- لا يختلف عن فشل الحكومات المتعاقبة في أبعاد ‎الازمات وأسباب الموت عن العراقيين بحسب تعبيره.