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حقوق الانسان تنتقد بطء اجراءات وصول لقاح كورونا الى العراق

انتقدت مفوضية حقوق الانسان بطء الحكومة وتأخر اجراءاتها في ما يخص وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا .
عضو مفوضية الدكتور علي البياتي انتقد في تغريدة تأخر وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى العراق ، قائلا ان فشل الحكومة في ادخال ‎اللقاح إلى ‎‎العراق لحد هذا اليوم – في وقت بدأت فيه دول فقيرة حملات التلقيح- لا يختلف عن فشل الحكومات المتعاقبة في أبعاد ‎الازمات وأسباب الموت عن العراقيين بحسب تعبيره.

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