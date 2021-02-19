انتقدت مفوضية حقوق الانسان بطء الحكومة وتأخر اجراءاتها في ما يخص وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا .
عضو مفوضية الدكتور علي البياتي انتقد في تغريدة تأخر وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى العراق ، قائلا ان فشل الحكومة في ادخال اللقاح إلى العراق لحد هذا اليوم – في وقت بدأت فيه دول فقيرة حملات التلقيح- لا يختلف عن فشل الحكومات المتعاقبة في أبعاد الازمات وأسباب الموت عن العراقيين بحسب تعبيره.
حقوق الانسان تنتقد بطء اجراءات وصول لقاح كورونا الى العراق
انتقدت مفوضية حقوق الانسان بطء الحكومة وتأخر اجراءاتها في ما يخص وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا .