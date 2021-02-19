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غرامات جديدة للحد من فايروس كورونا في العراق

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن غرامات جديدة للحد من فايروس كورونا، مؤكدة الزام جميع الركاب وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه “استناداً لأحكام المادة (٤٧/ثانياً/ز) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ وبناءاً على ما جاء بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ (الفقرة ٢/أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و) قررنا فرض غرامة مقدارها مائة الف دينار استناداً لما جاء بالمادة (٢٥) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ على المخالفات الآتية”.

أ_ المركبة التي تحمل أكثر من (٤) أشخاص داخل مركبات الصالون بضمنهم السائق.

ب_ المركبة التي تحمل اكثر من (٦) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (١١) راكب (الكيا) بضمنهم السائق.

ج_ المركبة التي تحمل اكثر من (٨) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (٢١) راكب ( الكوستر) بضمنهم السائق.

د_ المركبة التي تحمل اكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.

هـ_ الزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

و_ عدم السماح للستوتات بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق.

ز_عدم السماح بركوب شخص اخر مع سائق الدراجة.

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