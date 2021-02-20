إيران تقرر إغلاق منافذها مع العراق والسماح بالأنشطة التجارية ومغادرة العراقيين

أعلنت السلطات المحلية في محافظة كرمانشاه الأيرانية، اليوم السبت (20 شباط 2021)، إغلاق المعابر الحدودية في المحافظة مع العراق حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم لجنة إدارة ومكافحة كورونا في المحافظة مسعود بهرام، في تصريح صحفي، إنه “تم حظر حركة المسافرين اعتبارًا من اليوم حتى إشعار آخر من المعابر الحدودية في المحافظة الى خارجها منعا لتفشي فيروس كورونا البريطاني”.

وأضاف، ان “حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة كرمانشاه، ونظرا الى التهديدات الصحية وانتشار طفرة جديدة من فيروس كورونا المسمى بكورونا البريطاني في العراق، سيتم اغلاق معابر برويزخان وخسروي وشوشمي وسومار وشيخ صله الحدودية أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر”.

وتابع بهرام قائلاً، إن “المسافرين العراقيين الموجودين الآن داخل بلادنا يمكنهم مغادرة الحدود بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا”.

وأشار الى ان “الأنشطة التجارية في المعابر الحدودية في كرمانشاه تجري كالمعتاد وفي إطار الالتزام بإجراءات صحية حيث ان جميع سائقي المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لفحص تشخيص الاصابة بفيروس كورونا (اختبار سريع أو PCR) تحت إشراف الكوادر الصحية في المعابر الحدودية”.

ومضى بهرام قائلاً: “حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة لتفشي فيروس كورونا البريطاني في محافظة كرمانشاه”.