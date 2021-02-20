التسجيل الكامل لندوة: حركية القيمة الدرامية ومتغيرات معادلها الموضوعي وأوليات مكتوبة لمحاوره

انطلقت يوم الأربعاء 17 شباط فبراير على تمام السادسة مساء بتوقيت وسط وشمال أوروبا ندوة مفتوحة بعنوان: حركية القيمة في معجم الخطاب الدرامي ومتغيرات قراءة معادلاته الموضوعية.. قدّمها الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي وأدارها الأستاذ الدكتور جبار خماط فيما شارك فيها عشرات المثقافت والمثقفين وأساتذة التخصص ونشطاء في المنجز الجمالي والفلسفي بطابعه الفكري النقدي وما تضمَّن من تعقيب وحوار أغنى المحاضرة التي قدمت مفردات جديدة في مدخلات التناول والتشريح و بكل مفردة وتفصيلة في ميدان البحث بخيمة العنوان أعلاه… جرت المحاضرة في منصة غرفة ((زوووم))إعلام كلية الفنون الجميلة جامعة القادسية في العراق

أجدد شكري وتقديري وامتناني لكل شخصية من الحضور الذي أكد مبادئ المساواة الإنسانية سواء الجندرية أم ألق التعدد القومي وتنوع الطيف فيه بما أكد تلاحما إنسانيا بهيا بين شعوب منطقتنا وتوجهات الأنسنة وحركة التنوير والتغيير عبر خدمة التخصص العلمي لمعالجات القضايا الدائرة بصورة فعَّلت الحوار طريقا وحيدا لإنتاج خطابات الثقافة وتبني مبادئ السلام والتقدم وحرية القرار والخيار

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لقراءة أوليات مادة المحاضرة نصوصاً مكتوبةً، يرجى التفضل بقراءة المواد في أدناه

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النص الأولي لمحاضرة: حركية القيمة في معجم الخطاب الدرامي ومتغيرات قراءة معادلاته الموضوعية

قبل أن نبدأ ينبغي أن نُحاول إخضاع المصطلح نفسه للتحديد المعجمي المخصوص بالمعالجة.. ونحن من جهة المنطلق نعتقد بأن الإبداع الجمالي الأدبي منه والفني إنّما يعبّر عن دلالات واعية في مقاصد اشتغالها، إذ القصيدة ومنطقها الشعري عبّر عن الغنائية ووقعها الذاتي كما يقرأ المصطلح وتحليلاته. وسنطلع على التعبير الموضوعي في الأحادي في سرديات القصّ وظهور الملحمة في المنجز البشري قديماً.. والأهم أن نتحول إلى مقدمات معالجتنا في التعبير الدرامي ومصطلحات التحليل فيه؛ بخاصة في إطار أنساق العلاقة مع البنى المجتمعية وتطورها أو متغيراتها المعبَّر عنها بظهور أجناس درامية جديدة بدلالاتها ومعانيها وأدوار اشتغال المنجز الجمالي…

بعامة، قد نتفق هنا على المعطى لماهية الحركة بنفسها ووجودها؛ ولكن ماذا سنلتقط من تلك المحددات المعجمية، لتتفق وسياق تناولنا القيمة كما في معجم الخطاب الدرامي، أو أدوات تشريح التطور الدرامي بنيوياً؟ وبالأصل ما المعادل الموضوعي لكل جنس من الأجناس الدرامية في إطار هذا النوع الجمالي في المنجز البشري؟

إننا نعتقد بأن غنائية القصيدة جاءت تعبيراً عن انفعال الذات البشري الفردي بمؤثرات واقعه المحيط ومن ثمّ فهو تجسيد لانفعالات الذات والاشتراطات النفسية بالخصوص؛ بينما جاءت أولى محاولات قراءة الموضوعي في بيئة الإنسان عبر منطق احتفظ بأحادية المنظور عندما قدم سردية القصّ سواء بالملاحم أم الأساطير وقوانينها. أما أفضل رؤية جمالية توصل إليها الإنسان أو بصياغة أدق أوسعها عمقا في قراءة ما يوحد الذاتي بالموضوعي فجسدها المسرح والأدب المسرحي أو ظهور الحدث الدرامي وما أوجزه في القيم التعبيرية له.. حيث تلازم الإنسان ووجوده والإنسان المبدع وفلسفته ووسائل تفكيره وتناوله الجمالي بما يجمعه أو يضمه من مفردات فكريّة، أخلاقية بالمعنى الأوسع للمصطلح وتلك السياسية والاجتماعية.

لقد رافقت مسيرة فنون النوع الدرامي متغيرات تعبيراتها بأجناس مختلفة جسدت بدءاً حركية قيمية في قوانين الجنس الدرامي مثلما أوضحت لنا قيمة الحركة العامة بين النشأة والولادة وبين ما انتهت إليه اليوم من تعبيرات جمالية مفتوحة. أما في النوع والجنس بنفسيهما فإنّ النّص أو (الأدب) المسرحي، لا يقف عند قوانين كتابته إنّما يتطلب بصورة ملزمة إلى جانب ذلك؛ عناصر جمالية أخرى يمثلها العرض المسرحي وعناصره من إخراج وتمثيل وإضاءة وموسيقا وسينوغرافيا وغيرها.

وهكذا يحيلنا الأدب المسرحي إلى أسئلة المكنون المضمر فيه مما يتحدث عن العلاقة بين قوانين العرض وقوانين كتابة نصه الأول أدبا ونصه ما قبل التلقي وتأويلاته بالإشارة إلى الريبتوار أو نص العرض وسيميولوجيا الأداء والوصول لغة للتداول بين المرسل في المسرح والمتلقي فيه…

هنا سيكون لزاماً التحدث عن القيمة الدرامية ومخرجات التفاعل بين القيم السائدة في المجتمع وبين عناصر الدراما وخطابها إذ نلتقي مع القصدية جمالية كانت أم فلسفية فكرية…

إذن، ومن أجل أن نتحدث عن القيمة سننتقل إلى الحركة ومداليلها، ونحن نرى أن القيمة هي المعادل الموضوعي الذي يكشف لنا عن الإنسان ومنجز حراكه.. ولتغيرات الإنسان وتنوع منجزاته في ضوء العلاقة بعالمه المحيط سنجد متغيراً قيميا واضحا.. لكن القيمة ستبقى هي، هي كمياً.. إنما اتجاه تقديرها هو المختلف بين الإيجاب والسلب. وما سيجده امرئ أو مجموعةٌ إيجابياً قد يجده الآخر بالضد سلبياً.. أما تجريديا رياضيا فإن القيمة كما ذكرنا للتو، خصلة إيجاب عند من يؤمن بها ويشرعنها أداةً لأحكامه وللتعرف إلى درجة نجاحه من فشله في إشباع (حاجة\ رغبة) أو التعبير عن معتقد وتقديره مخرجاته أي أنها تكتسي منطق الثبات عنده على الرغم من عدم إقرار منطق الوجود الإنساني لذاك الثبات بخلفية حركية الوجود التي ندركها…

إنّ المنجز الجمالي الدرامي يعبر عن معادله الموضوعي بوصفه القيم التي يريد أنْ تلبي حاجات المتلقي وهي كما نعرف أي الحاجات ابنة زمكانيتها؛ إذ لكل مستوى حضاري قيمه المعادلة لخصائص الوجود الإنساني… ففي مجتمع دولة المدينة حيث وُلِد انقسام للعمل وصراع مرادف لهوية المدينة كان التعبير الجمالي الأول درامي الهوية والقيم جسدت معادلا موضوعيا لتلك الهوية وعناصرها..

لكن التنظيم البشري للدول وأنماط نُظُمها وتشكيلاتها الاقتصا اجتماعية تعدد وتغير قيمياً فتعددت الأجناس الدرامية بهويات قيمية و\أو معادلات موضوعية متنوعة مختلفة.. فوجدنا تجريدياً أنّ الدراما الإغريقية بنيويا غيرها في الشكسبيرية بعصر النهضة وهي ليست حتماً المسرحيات بمرحلة المذاهب الأدبية الكبرى بين الواقعية والرومانسية والرمزية وما فيها من تفرعات أجناسها وقيمها البنيوية جماليا بما يمنحنا تخطيطات تسمح برصد حركية وعدم ثبات قيمي بهذا المستوى مثلما ستختلف الرسائل والمقاصد على وفق القيم المتحركة مضمونيا في ثيمات تعالج موضوعاتها على وفق ضوابط ما آمنت به المجتمعات وما شرعنته وصاغت قوانينه مناهج اشتغال وعيش…

مراحل تطور البنية الدرامية:

((جوانب من النص الموجود هنا مقتبس من كتابي بتصرف مع أداء مختلف ومستقل في اشتغال المحاضرة)) إنَّ هذا التنوّعَ الكبير عبر المراحل المتعددة التي مرَّتْ بها الدراما فرضت ضرورة الإجابة عن تساؤلات كثيرة منها: كيف واكبَ النصُّ المسرحيُّ التطورات الفنية حتى وصلت إلى ما هي عليه في المسرحية الحديثة؟ ما المتغيّرات وآفاق التجديد فيها؟ وما آثار التيارات الاجتماعية والفكرية في بنيتها؟ ما خصائص كلّ مرحلة بصورة عامة؟

وفيما يخصّ المسرحية الإغريقية فإنَّ السلوك لا الشخصية هو الذي يحدّد مصير الدراما الإغريقية بينما تبقى السمات الشخصية في حدود علاقتها العرضية بالحدث وفي جوهر الصراع. ثم أنّ الإغريق امتازوا بروحهم الفلسفية المفكرة, فقيّدت مسرحياتهم وانصرف اهتمامهم إلى نتيجة القصة (في العمل الدرامي) أكثر من مقدمتها, ويمكن الالتفات إلى أنَّ الوضعية الأساسية تنحصر هنا في المشاهد الأولى للعمل إلى حدّ تطابق الوضعية الأساسية والوضعية الاستهلالية في أحيان عدة… حيث جرت العادة على حصر تقديم الوضعية الأساسية أما في مدخل (برولوغ Prologue) خاص أو في مشهد حواري مع افتتاح الوضعية الاستهلالية.

من ناحية أخرى تتميّز الدراما الإغريقية بوضوح دور الجوقة (الكورس) فضلاً عمّا يفرضه هذا الدور على بنية العمل من خصائص حيث يدخل في لحمة عضوية مع العمل ولا يقف عند حدود الفاصل أو دور الستارة أو حتى التعليق وإنَّما يمتد ليشارك في مسار الحدث وتطوره… أما مسألة الوحدات الثلاث وتقسيمات المشاهد والفصول فقد أسرف النقاد في عرض وجهات نظرهم المختلفة، ولا أجد مسوّغاً للإعادة ولكن التخطيطات (Schemes) الآتية توضح ما استقر عليه التصور بصدد المسرحية الإغريقية حيث يعبّر الشكل الأول عن مكوّناتها على وفق ما وصل إليه أرسطو من نتائج أثبتت استيعاباً دقيقاً لتلك المسرحية، حيث نلاحظ الوحدة العضوية لمفهومَي الشكل والمضمون مع اتحاد أجزائهما وإنْ كانت متضادة من حيث التسلسل المكوّن:

شكل رقم1(أما من حيث الشكل الذي تقع عليه عين المشاهد فإنَّه عادة يتشكل بالصورة الآتية:) شكل رقم 2

ومن الملاحظ أنَّ بعض المسرحيات تبدأ بالمدخل لعدم وجود المقدمة التي تتسمُ على العمومِ بكونِها مونولوغاً يذكّر بالأحداثِ التي أدت أو مهدت للوضعية الأساس وحتى تنتهي أغنية المدخل لا نكونُ قد وصلنا صلب العمل الذي يبدأ بالمشهد التمثيلي الأول وبعده تتوالى الفصول التي وظّفت الفواصل الإنشادية لغرض يُعدّ اليوم غرضاً تقنياً لا يدخل في صلب البنية الدرامية. ونلاحظ أيضاً أنَّ هذا التقسيم الشكلي مستمد من الحركة الفيزيائية على الخشبة بخاصة حركة الجوقة وأدائها فالمدخل هو تسمية مكانية للممرّ الذي تدخل منه الجوقة بأغنيتها التي نطلق عليها أغنية المدخل والجزء الأول من الإنشودة (Strophe) يقدَّم بانتقال الجوقة من اليمين إلى اليسار وعند الخاتمة التي نطلق عليها الـ Antistrophe) في التراجيديا القديمة هي حركة المغادرة المعاكسة جغرافيا لمسار الحدث بالمعنى الفيزيائي للحركة الانتقالية ولكن طبعا الموظفة بالدلالة إياها…

إنَّ هذه الصورة الشكلية هي الخطوط الجوهرية التي تمثل البنية في الدراما الحديثة إلا أنها ليست بالضرورة ظاهرة بالشكل السابق نفسه فإذا كانت حركة الجوقة واتجاهاتها يميناََ ويساراً ذات مغزى موظّف فإنَّ هذا التعبير الشكلي نلمسه اليوم في الاتجاه المضموني للعمل الدرامي حيث تُعدّ حركة الوضعية الأساس باتجاه وحركة الحلّ باتجاه معاكس، كلّ ذلك في إطار معالجة مضمونية تكتسب شكلاً جديداً يستثمر كثيراً من المتغيّرات الصنفية الجديدة…

فإذا عدنا إلى تلك الإشارة المتعلقة باهتمام الإغريق بالنتيجة فإنَّ ذلك يمكن تصويره بالشكل (Scheme) الصوري الآتي

شكل رقم 3

إن كل الأصناف التي أعقبت المسرحية الإغريقية لم تقدم تغيرات جوهرية أو إضافات ذات قيمة كبيرة ما يسوّغ لنا الانتقال إلى تناول مرحلة عصر النهضة الذي يعدّ تناول ما قدمه من إنجازات درامية ضرورة ملحّة لما كانت تمثله هذه المرحلة من نقلة نوعية عظيمة الشأن في تاريخ الدراما تتضمن الإنجازات السابقة وتفتح آفاق التطورات اللاحقة إنَّ أبرز سمة في مسرحية هذا العصر هو تعدد خطوط الحدث الدرامي الذي لم يُلْغِ وحدته بقدر ما ساعد على توسيع نطاق التصادم فيه. ذلك أنَّ تعدد أوجه برنامج العمل لا يستثني حقيقة أنَّ جميع خطوط الحدث المستقلة والقائمة بذاتها في الظاهر إنَّما تنمو من جذر واحد وأنّها تعدّ نسخاً متعددة من حيث الجوهر للوضعية نفسها على الرغم من أنَّ هذه الوضعية تبرز في أوجه مختلفة ويبدو أنّ ذلك يكون ممكنا لأنَّ وحدة الوضعية الأساس وما تولَّد عنها من وحدة تقوم بين الحدث وحلِّ العقدة إنَّما تتحقق لا في مجال الحكاية بل تتحقق مباشرة في ميدان الفكرة العامة وفي مجال الشخصيات.. على أنَّ تعدد خطوط أو نسخ الحدث الشكسبيري يســاعد على توسيع نطاق التصادم لم تصادف بهذه السمة ـ تعدد خطوط الحدث ـ موافقة عامة إما لأنَّها فُسِّرت على أنَّها خرق للقواعد الكلاسية القديمة أو لأنّها فُهِمت على أنَّها تكسير لوحدة الحدث أو بسبب من سوء تفسيرها بحيث صـورت على أنّها مـزج التراجيدي بالكوميدي من دون المعاني الواسعة للتطور الذي أوجدته.

وليس الأمر مقصوراً في البنية الجديدة على ولادة التراجيكوميدي وإنّما على صنف درامي لا ينتمي إلى شكسبير حسب بل إلى عصر النهضة برمّته ذلك الصنف الذي من مميزاته الجديدة أيضا: فقدان الوضعية الأساس لطبيعتها المحددة إذ تتوقف عن الارتباط ببداية المسرحية ومشاهدها التمهيدية حيث يصبح متعذرا تقديمها بهذه الصورة بحكم تعدد خطوط الحدث الدرامي في هذا العصر ولا يتمّ حصر أبعاد هذه الوضعية إلا بتتبعنا مجرى الحدث حتى النهاية مع ملاحظة أنَّ وظائف الوضعية الأساس لمأساة العصرتتسع وتتعمق وذلك لأنّ التصادم يتحقق بسبب الشخصية الجديدة التي لم تعُدْ تستوعبها منظومة العلاقات الملموسة تلك العلاقات القديمة البسيطة التي لا ترقى إلى تعقيدات العصر والتي لم يعُدْ كافيا في ظلها لتنحية التناقض وحلِّ التصادم الدرامي أنْ يُقادَ الحدث إلى موقف متعارض مع الوضعية الأساس بل أصبح هذا الحلّ بحاجة إلى خلق تعارض نفسيّ وداخليّ يمتاز بالمزيد من العمق والغنى. ومن أجل صورة أكثر وضوحا نلاحظ التغير الحاصل في حبكة المسرحية الجديدة كما في الشكل الآتي:ـ

شكل رقم 4

يوضح هذا الشكل عدة أمور أهمها: أنَّ الحدث المتهاوي الذي كان بحجم أكبر في المسرحية الإغريقية أصبح هنا مساويا في الأهمية للحدث المتصاعد (وهو أمر يلاحظ في الرسم بوضوح) وكذلك نلاحظ هنا توسط نقطة التحول للعمل (بنية الحدث) الدرامي من جهة وعدم تسجيل الوضعية الأساس على التخطيط لأنّها لا تتطابق مع الوضعية الاستهلالية مثلما كان ذلك في الأعمال الكلاسية القديمة.

إنَّ أكثر ما يثير الاهتمام في التطور الدرامي هو الشخصية الدرامية التي مثلت عصرا ركّز على الإنسان ـ الفرد بكلّ ما يطرحه هذا من قيم ومبادئ جديدة… ومن هذا المنطلق نلاحظ الأهمية المضاعفة ليس للبطل وخصمه وإنَّما للشخوص الأخرى التي لم تعدّ ثانوية إلا بالنسبة إلى دور البطل بمعنى أنَّ دورها هنا يتخذ أهمية جوهرية عميقة في رسم خطوط الحدث ومنحها معالمها الخاصة المميزة..

ومن المناسب بعد ذلك الالتفات إلى السمات الأبرز في المراحل الأساسية التي أعقبت النهضة وهي السمات التي ظلَّ تأثيرها واضحا فــي المسرحية الحديثة.. تتسم الكلاسية الجديدة بدور العامل الذاتي المتميّز وفي كونه أحد العوامل الحاسمة من لحظة انطلاق الحدث إلى حلِّ عقدته حيث يتوقف مسار الفعل الدرامي إلى حدّ بعيد على هذا الحلِّ الذاتي أو ذاك على العقل أو الضلال.

وبخلاف التراجيديا الشكسبيرية فإنَّ تراجيديا المذهب الكلاسي تتشابك خطوط الحدث فيها بصورة معقدة كما أنّ شخصياتها نموذجية أو نمطية (لا يشبه بعضها بعضا وعددها قليل) وهي لا تتميّز بغنى خصائصها الفردية مثل حال الشخصية الأليزابثية لأنَّ القانون الأساس عند الكلاسيين هو تغليب العام على الخاص ويعتمد حسم الصراع عندهم على ذلك الصراع النفسي الحاد بين العاطفة والواجب بين العقل والغواية… وهو الصراع المحسوم سلفا لصالح منطق العقل والواجب الاجتماعي على حساب الشخصي أو الذاتي وسنجابه مثل هذه الحالة في أصناف درامية حديثة من اتجاه الواقعية الساذجة ونمط المسرحية الدعائية أو مسرحية الرسالة وتلك الأعمال التي تعبر عن اتجاهات فكرية واجتماعية مغلِّبة المضامين على البنى التعبيرية وكتحصيل حاصل تضحي بالجانب الفني للعمل…

أما المسرحية البارزة التالية فقد كانت تلك التي خضعت لقوانين الرومانسية؛ ويكفي هنا استرجاع اللحظات الأساسية لسماتها الأكثر عمومية والخاصة بالفعل الدرامي لهذه المسرحيات, يكفي ذلك لنقتنع أنّ في أساسها تكمن تلك السمة التي تخصّ الدراما الرومانسية والمتمثلة بالظهور التدريجي وبالتغيّر الداخلي العميق للوضعية الأساسية التي لا يُكتَفَى بتحطيمها وبالإلغاء القائم على مبدأ النقيض ونقيضه كما هو الحال في دراما الأمس الكلاسية بل تؤدي بالضبط إلى عدد أكبر من التغيّرات وإلى إعادة البناء الداخـلي الشامل والعميق حيث يُبنى الفصل الأخير بأكمله من الدراما الرومانسية على التعارض الذي يوصل إلى أقصى درجات التوتر التراجيدي, التعارض بين اللانتيجة الكوميدية من وراء الوضعية الأساس وبين النتائج العميقة التي تؤدي إليها تلك الوضعية التي يجري تطويرها على وفق خطة تراجيدية.

لقد اكتملت بهذه السمات حالة ولادة الدرام البرجوازي متخلية بذلك عن نمطَي الدراما التراجيديا والكوميديا بكلِّ ما يحملان من مميّزات خاصة بكلِّ منهما مع احتفاظ الصنف الجديد بالخصائص النوعية التي تجعله الوريث الشرعي الجديد لهما.. وهنا بالضبط بدأت الدراما الحديثة تعلن عن نفسِها ولكن هذه المرّة على وفق اتجاهات ومدارس تكتسب سماتها الصنفية من العلاقة المباشرة بين الخصائص الفنية المميّزة ومؤثرات الاتجاه الاجتماعي والفكري بمعنى أنَّ العلاقة مع المرحلة التاريخية وأفقها الحضاري أصبحت علاقة غير مباشرة وأكثر تعقيدا من ذي قبل ولهذا السبب فإنَّنا نجابه في الدراما الحديثة أصنافا كثيرة بدأت بالطبيعية والواقعية ومرّت بالرمزية والصوفية والسريالية ولم تنتهِ بالملحمية والقسوة والغضب والاحتجاج؛ وهي مدارس واتجاهات لم تبدأ بالمسرح ولكن بحكم ارتباط الدراما بالأدب وألوان الفنون المختلفة فقد تأثرت بكلّ هذه الاتجاهات وغيرها… من هنا يمكن القول: إنَّ الدراما الحديثة لم تقف عند تعدد اتجاهاتها ومن ثمَّ تعدد أشكال بنيتها في أصناف درامية متغايرة, بل تجاوزت على بعض القوانين التي عُدَّت ـ حتى زمن قريب جداََ ـ قوانين نوعية ثابتة (على سبيل المثال المسرحية الملحمية اللاأرسطية…)

وأول ما يصادفنا نهاية القرن الماضي (التاسع عشر) هو الدراما الطبيعية التي لا تركض لاهثة وراء جلال المأســاة والعظمــة… فالواجب الأســـــاس للكاتب الطبيعي يتمثل في الكشف عن سلطان المقدمات الموضوعية, ومعطيات البيولوجية والوراثية, وإنَّ هذه المقدمات تملك عند الكاتب الطبيعي أهمية (جبرية) عضوية تقود إلى شكل جديد من حلول العقد من نمط “الإله من الآلة”. إذْ يتحدد اتجاه الحدث في الفصل الأخير من العمل الدرامي لا عن طريق ظهور قوى موجهة بصورة عدائية ضد الوضعية الأساس عن طريق الكشف عن مَنَعَة الجوانب الجبرية لهذه الوضعية فليست العلاقات الواقعية هو ما يجري كشفه في هذا الفصل ـ الأخير ـ بل القوانين البيولوجية التي تتحكم حسب اعتقاد الطبيعيين بجميع الناس.

لقد انتقلت أغلب خصائص هذه المسرحية إلى وريثتها الواقعية التي تخلّصت فقط من ذلك التطرّف غير الموضوعي الذي تُنهِي به الطبيعية حدثها على أساس جبري يستبدل القدر أو الإله الإغريقي بسلطة البيولوجيا وقوانين الوراثة وما إليهما وهو استبدال لا يمكن أنْ يُعدَّ شكليا على الرغم من هذا التماثل من حيث النتائج النهائية… ولم تَعُدْ مهمة الأدب المعاصر ـ عبر اتجاهه الواقعي بخاصة منه الدراما ـ تنحصر بالتصوير المباشر لهذا النوع من الصراع أو ذاك بل امتدّ إلى تتبع الأفكار الأساس (الثيمات Themes) وإدراكها بغرض تحديد العوامل والأسباب وفهم القوى الجوهرية التي تزخر في أعماق الحياة المعاصرة تلك القوى التي كانت في العالم القديم واضحة وميسورة الفهم الأمر الذي جعل أشكال تجسيدها الفني بسيطة ولا تحتمل التأويل بأكثر من معنى… فيما أصبحت اليوم الحرية الملحمية الملحوظة في البناء الدرامي وتبعثر المشاهد متناسبة مع الطبيعة الشخصية والخاصة للأهداف والأفعال ولمشاعر الشخصيات وهمومها الثقيلة والمتنوّعة (في عصرنا) مؤكدين بذلك الخط الوحيد أو الفكرة الفنية الأساسية.

إنَّ الوضعية الأساس في بنية الدراما الحديثة تنطوي على تعقيدات هائلة وإمكانات واسعة جدا لزيادة تشابكِ التصادم سيكولوجيا والكشفِ المعمَّقِ عن المنابع الاجتماعية لهذا التصادمِ ومن ثمَّ إلى إغناء شامل لجميعِ الأجزاءِ المكوِّنةِ للحدثِ الدراميّ فيها.

ويشمل هذا التوصيف ليس الاتجاه الواقعي حسب بل اتجاهات أخرى متعددة فالرمزية التي لا يمكن أنْ تشتملَ من حيث المظهر على أيِّ عناصر مكونة للبناء الدرامي باستثناء الحوار تجعلنا بهذه الصفة أقرب إلى عدِّها مجرد مناظرات فلسفية رمزية (مبهمة) حوفِظ فيها على الحوار بوصفه عنصرا شكليا خارجيا صرفا.. ومع ذلك فالحوار هنا يُعدّ حوارا دراميا خالصا لأنَّه يبني الهيكل الدرامي في الوقت الذي يجري إضْعاف جميع وسائل تحقيق الحدث الدرامي؛ وتختزل هذه الوسائل إلى أدنى حدّ ممكن فلا تشابكات ولا شخصيات ولا سايكولوجيا ولكنّ هذه [الـ (لا)] لا تعني مطلقا تبسيطا ساذجا ولا انفصاما عن قوانين النوع الدرامي ولكنها جزء من طبيعة الدراما الحديثة وما أضْفَتْهُ من متغيّرات جديدة.. والرمزية (Symbolism) توفر لنا حبكة آلية خارجية ظاهرة لا يمكن أنْ نستوعب علاقاتها وجدواها إلا باكتشاف العلاقات الداخلية الباطنة وهو مالا يمكن من دون استقراء شامل من (الكلّ) إلى (الجزء) وتفسير أبعادِهِ.

وتبتعد دراما الطليعيين أكثر من الرمزية عن القوانين الدرامية الكلاسية؛ والحال هنا يصلُ إلى حدِّ تسمية المسرح المضاد “و” مسرح اللامعقول : Absurd أو (اللامسرحية) إلى غير هذه الاصطلاحات التي تحاول إعلان ثورتها على التقاليد الدرامية السائدة وتظهر في هذا الصنف كلّ القوانين ذات المضمون الفني الخاصة بالحدث الدرامي وكأنّها مقلوبة رأسـاً على عقب فالعلاقات المتبادلة التي تربط ربطا وثيقا بين جميع حلقات الحدث تستحيل إلى تمزق وانفصام تامين والوحدة والانسجام إلى تفكك واضطراب والتكامل إلى مقاطع ولوحات متناثرة وذلك هو ما يظهر من التحليل الأولي المباشر للعبثية ومع ذلك تظل هذه المسرحية صنفا دراميا بأية حال. فالأرسطية والملحمية واللامسرحية (المسرح المضاد..) هي ثلاثة تيارات كبرى تنطوي على العديد من الفروع الثانوية التي تختلف بمديّات متباينة الحجم ابتعادا واقترابا من الأصول التاريخية ومن جوهر القوانين العامة للنوع الدرامي.

لقد جرت متغيّرات نوعية جوهرية في التشكيلات الاجتماعية ودخل عالمنا المعاصر مرحلة تاريخية جديدة بكلّ ما فيها من مكونات وكان لهذا أثره في النتاج الحضاري بعامة وفي دراما العصر بخاصة.. ويمكن البرهنة على أنَّ التطور الدرامي الكبير قد بدأ من الازدواجية في خطة الحدث (الاعتيادية جدا) غير أنّها مع ذلك (فريدة جدا) وتذهب بعيدا من حيث النتائج التي توصلت إليها.

فهذا الحدث يتطور في نطاق العلاقات الخاصة المتبادلة بين الشخصيات وفي نطاق العلاقات التي تربط بواسطتها كل من هذه الشخصيات بالمشاكل الاجتماعية والحياتية العامة التي تظهر بحكم الدفع الهائل الذي تجلبه القوى التاريخية الجديدة. هذه القوى التي يتم تجسيدها بأشكالها المختلفة في دراما القرن العشرين.

ويتحدد التأثير المتبادل بين خطة العلاقات الشخصية الخطة المباشرة الأولى الخاصة وبين الخطة الثانية الخطة ـ الأيديولوجية (الخطة العامة) في الدراما بصورة معقدة جدا ومتناقضة غير أنّ هذا التأثير سيكون مـثمراَ َ في النهاية ويؤدي إلى سمة درامية نوعية جديدة تتمثل في تحطيم الحدود بين مختلف التراكيب الصنفية وحتى النوعية وإلى الاندماج العضوي بين أسسها .. أما الكيفية التي تكشف فعالية التأثير المتبادل لخطتي الحدث الخاصة والعامة فإن الأخيرة (الخطة العامة) لا تعلن عن نفسها في بداية الحدث إلا أنها تتكشف تدريجيا عبر مسيرة العلاقات الشخصية وتطور الحدث وعلى هذا فإن الدراما الحديثة إذ تحافظ على وحدة الحدث الدرامي فإنها في الوقت ذاته تعمل على التوسيع من حدود هذه الوحدة وإمكاناتها مقربة بذلك بين التركيب الدرامي والملحمي من دون أن تفقد الدراما استقلاليتها من جراء ذلك.

وتتجسد حالة توسيع إمكانات قانون وحدة الحدث في إضعاف صلات الحلقات الدرامية المتعاقبة في وقت تتوالى الحلقات الفكرية الصرفة ـ الكامنة في العمل ـ بشكل مترابط ترابطا عميقا.

وبوجه عام يمكن القول إن النقلة الجديدة من حيث الشكل التخطيطي للبنية المسرحية المعاصرة تتميز عن التخطيطات السابقة كما هو موضح في الشكل الآتي: