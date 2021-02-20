الصحة تؤكد وصول لقاح كورونا في نهاية شباط واعتمادها 3 لقاحات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية
اللقاحات هي السينوفارم الصيني، واسترازينكا البريطاني، وفايزر الأمريكي.
الصحة تؤكد وصول لقاح كورونا في نهاية شباط واعتمادها 3 لقاحات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية
اللقاحات هي السينوفارم الصيني، واسترازينكا البريطاني، وفايزر الأمريكي.
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