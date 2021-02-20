الصحة تتحدث عن “الحظر الشامل” في حال زيادة اعداد الاصابات

لوحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بفرض “الحظر الشامل” في حال استمرت اصابات كورونا في الارتفاع بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي الممتدة لاسبوعين.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قال في بيان إن “وزارة الصحة سوف تجري تقييما شاملا للموقف الوبائي بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي الذي يستمر لاسبوعين”، مبيناً أن “الوزارة سترفع توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل في حال زيادة الاصابات”.

وأضاف البدر أن “وزير الصحة يجري جولات ميدانية لمتابعة اجراءات الحظر وتطبيق التوصيات الصحية وتفعيل المتابعة والمحاسبة”.

وبشأن السلالة الجديدة، اشار البدر الى أن “السلالة تمتاز بقدرة اسرع على الانتشار وشدة الاعراض وتصيب فئتي الشباب والاطفال”، منوها الى أن “اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي والبروتوكول العلاجي المتبع حاليا فعالان على سلالتي كورونا”.

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قبل أيام، حظراً شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظراً جزئياً أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، ضمن اجراءات الحد من فايروس كورونا.