Posted on by

الصحة تعلن دخول العراق في المرحلة الأخطر من الجائحة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، دخول العراق في المرحلة الأخطر من وباء كورونا، فيما أشارت إلى حل “فعال” لهزيمة الجائحة.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن “العراق دخل في المرحلة الأخطر من الوباء، وان وزارة الصحة أكدت مراراً على أن الوضع العراقي ليس بعيداً عن بقية البلدان التي شهدت انتشار الوباء”.

وأضاف ان “عدم التزام المواطنين سيدفع إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات”، مبيناً أن “الحل الأقصر والفعّال هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة”.

وأشار الحلفي إلى أن “السلالة الجديدة من الفيروس لاتختلف كثيراً عن السلالة القديمة، وانه ليس هناك حاجة لحجر المصابين بالسلالة الجديدة عن المصابين بالسلالة القديمة”، موضحا أن “كلا الإصابتين يتم التعامل معهما بنفس البروتوكول والإجراءات الصحية، إضافة إلى أن المختبرات هي نفسها، وان جميع المستلزمات الصحية والوقائية متوفرة لدى الوزارة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close