المالية النيابية تحدد موعد التصويت على الموازنة

حددت اللجنة المالية، اليوم الجمعة، موعد التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2021.

ورجح عضو اللجنة صادق السلطاني، وفقاً للوكالة الرسمية، أن يكون “الخميس المقبل موعد التصويت على موازنة 2021 بعد التوصل الى اتفاق حكومي نهائي بشأن صادرات الاقليم النفطية”، مشيراً إلى “توصل الحكومة ووفد الإقليم الى اتفاق شبه نهائي حول صادرات الإقليم النفطية وحصته في الموازنة”.

وأضاف أن “الاتفاق يتمثل بتسليم 250 ألف برميل عيني يومياً لصالح شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، وما يتبقى من الإنتاج، يدفع على شكل كلف الإنتاج والتسويق والاستهلاك المحلي في الإقليم”.