المرصد: ميليشيات موالية لإيران تخفي صواريخها بأنفاق داعش على الحدود السورية العراقية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ميليشيا «فاطميون» التابعة للحرس الثوري الإيراني نقلت خلال الأيام الأخيرة عددًا كبيراً من صواريخ كاتيوشا، وبعضاً من أسلحتها الثقيلة التي كانت مخزنة بخانات معدة لتربية المواشي بمنطقة حاوي بمدينة الميادين، إلى شبكة أنفاق كان داعش قد حفرها إبان سيطرته على المدينة.

ووفق المرصد، تقع شبكة الأنفاق التي جرى نقل الصواريخ والأسلحة إليها بمنطقة الشيخ أنس، قرب مزاد الأغنام على أطراف مدينة الميادين، وهي متصلة بشبكة أنفاق أُخرى تصلها بقلعة الرحبة ومنطقة المزارع، وصولًا إلى داخل مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

يأتي ذلك ضمن إطار محاولة الميليشيات الموالية لإيران التمويه بغية تفادي الاستهدافات المتصاعدة على مواقعها سواء من قبل إسرائيل بالدرجة الأولى أو التحالف بدرجة أقل.

وكان المرصد السوري قد أشار في 13 شباط/ فبراير الجاري إلى أن الميليشيات الموالية لإيران عمدت مجدداً إلى إعادة التموضع في المنطقة، في إطار محاولتها المستمرة للتمويه بغية تفادي الاستهدافات.

وقامت تلك المليشيات بنقل مقرات قديمة إلى مواقع جديدة ونقل سلاح وذخيرة إلى مستودعات جديدة في منطقتي البوكمال والميادين وأطراف مدينة دير الزور.

وتعمد الميليشيات الموالية لإيران إلى التمويه بالغطاء المدني خوفاً من القصف المتكرر والذي تكبدت فيه خسائر بشرية ومادية فادحة لاسيما في الآونة الأخيرة.