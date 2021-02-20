مهندس في بلدية الديوانية يستجيب لمناشدة الاهالي فيتفاجئ بدعوى قضائية ضده

تفاجئ المهندس علاء رزاق الاسدي الذي يعمل مهندسا في بلدية الديوانية، برفع دعوى قضائية ضدّه؛ بسبب قيامه بتبليط احد الشوارع الحيوية في الديوانية.

وقال الاسدي انهُ “يواجه الان قضية في المحكمة بسبب قيامه بتبليط احد شوارع المدينة”، موضحاً ان “الدعوى المقامة ضده بحجة عدم وجود مجاري في الشارع”.

وأضاف “قمتُ بعملي بعد مناشدة الالاف من الاهالي وكانت ميزانية العمل ضمن امكانيات مديرية البلدية المالية ولم يكلف مقاولا او شركة بتبليطه”، مطالباً الجهات المعنية “بأنصافه واسقاط الدعوى القضائية المقامة ضدّه، لاسيما انهُ قام بعمله خدمةً للاهالي ولم يقترف اي خطأ”.

هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واستهجان بسبب هذه الدعوى التي اعتبروها باطلة كما عبّر اهالي الديوانية عن استنكارهم وطالبوا بأسقاط هذه الدعوى بحق المهندس علاء رزاق.