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نائب توجه دعوة لخلية الأزمة وتؤكد: الكمامة ليست عقاب

دعت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب بسمة بسيم، اليوم الجمعة، خلية الأزمة والحكومة بوضع الحلول الواقعية التي لاتوثر على المواطن في هذه الفترة الحرجة.

وشددت بسيم في بيان على “ضرورة توفير الكمامات للمواطنين مجاناً أو بأسعار رمزية”، مبينة أن “القانون يساوي بين أبناء الشعب العراقي، منتقدة فرض العقوبات على من لا يرتدي الكمامة”.

وأضافت “نحتاج في هذا الوقت إلى التكاتف والتراحم وإشاعة ثقافة الإرشاد والتوجيه بدل العقوبات التي تؤثر على المواطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة وجائحة خطيرة”، متسائلة “أين ستذهب أموال هذه الغرامات؟، وضمن أي إطار قانوني يتم تبويبها أو تخريجها؟”.

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