العرب في آخر مراتب العلم والمعرفة، نعيم الهاشمي الخفاجي

كل الامم الحية والمحترمة تهتم في عمليات التطور العلمي والمعرفي والعمراني، بل الاحزاب في الدول الاوروبية عندما تدخل في سباق انتخابي يتم التركيز على البرامج التي تصب في ازدهار البلد وتوفير حياة تتمتع بالرفاهية، ذات مرة كانت اوصل اطفالي عندما كانوا صغار الى المدرسة اوقفتني شابة دنماركية قالت لي أنا مرشحة عن الحزب الديمقراطي وعندي مشروع حول كيفية توفير سكن للمواطن بشكل جيد ورخيص الثمن، بقية المرشحين لديهم مشاريع بدعم الصناعة والزراعة والتجارة، توجد مراكز دراسات للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والمعيشي، عشت ٢٧ سنة في الدنمارك هناك عمليات تطوير مستمرة، حتى الشوارع الفرعية داخل المدن البلدية ترصد لهم اموال في تنفيذ مشاريع خدمية وترفيهية، بل نقلوا نخيل من الهند للعاصمة كوبنهاكن وكل عام في يوم الاول من شهر تشرين الثاني يأتي عمال يضعون اكياس بلاستيكية على راس النخلة العلوي لحمايتها من الثلوج وفي يوم الاول من نيسان يتم رفع الاكياس البلاستيكية، عندما يتحدث الدنماركيون عن مشاريع التنمية وكذلك يتكلم السويديون والالمان …..الخ تجد على ارض الواقع مشاريع انتاجية وصناعية تفوق الواردات عائدات كل البترول العربي، الصحف الخليجية منشغلة بمشروع الامير الفلاني حتى ان المرتزقة يكتبون ويقولون

قدر …….. أنْ يأتيَ في هذا الوقت الصعب، وأن يحملَ رؤية والده الملك …….، الذي راكم خبرة طويلة في مراقبة التطور في مجتمعه وخارجه، وقرر أن يجدّد شباب المشروع التحديثي ويقوده ولي العهد.

ماهو المشروع الذي حمله هذا ……، كل مافعله حلبه الحلاب ترمب واخذ اموالهم بشكل علني وبطريقة مذلة، دفع ٧٥٠ مليار دولار ،

بكل الاحوال المرتزقة من وعاظ السلطان يجهدون انفسهم في كتابة مقالات للدفاع عن السلطان ويخترعون قصص خيالة ان المشروع الفلاني

يتعرض الى معارضة مشروع التحديث في المملكة……. يأتي من أطراف وقوى مختلفة، بعضها ظاهر وآخر مختفٍ خلف شعارات ……. ههههه شر البلية مايضحك،

يقول

القوى الخارجية معادية ليس للمشروع التحديثي فقط، ولكن للدور الذي تلعبه المملكة في الإقليم والجوار والعالم، هههههه هو مشروعه ببناء علاقات مع نتنياهو واجبار الفلسطينيين بالقبول بحلول غير عادلة، دول الخليج عبارة عن سوق تصريف للمنتوجات للشركات الغربية بل حتى ادامة محطات توليد الكهرباء تقوم بها شركات اوروبية، محطات الكهرباء تعمل بالكاز وتلوث البيئة وكل مدينة بها محطات توليد خاصة بها وعندما تذهب من مدينة لمدينة اخرى تشاهد السيارات الحوضية المخصصة لنقل الكاز وبطوابير طويلة، بينما في اوروبا تم استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بل بدول الخليج حتى العكال يصنع في الصين، الملابس بكل انواعها تصنع في دول شرق اسيا واوروبا ….الخ،

يقول احد المرتزقة، التحدي الثاني الذي يقف محمد بن ……، صلباً أمامه هو «الفساد»؛ فالثابت أن كل «ريال فساد» يهرب من أمامه «خمسة ريالات صحيحة».

اموال الخليج وهبها قادتهم لترمب وغيره فهذا قمة الفساد وسرقة اموال الشعوب، اما معاقبة المواطن البسيط في اسم انه فاسد فهذا يضحك الثكلى،

ان

عملية محاربة الفساد أو تخفيض وتيرته عملية تحتاج حاكم نزيه والى دولة تحكمها مؤسسات تكون هي الحاكمة وشعب يعرف حقوقه وحقوق الحاكم عليه ومحاسبته ان اخل بالحقوق وهل عندهم دستور محترم ينظم حياة الشعب ويحاسب السارق واللص وان كان هو الحاكم الاول …..، لننظر الى تركيا وايران الجيران من غير العرب ولننظر للمشاريع التي نفذت في تركيا وايران ونلاحظ حجم التطور العمراني والعلمي والمعرفي والخدمي ونقارن ذلك مع الشعوب العربية وبالذات البترولية نكتشف لايوجد أي مقارنة مابين وضعية شعوب العرب امام التطور لدى الاتراك والايرانيين.

20.2.2021

ونضع مقالة ابن العم ل

لكاتب الاستاذ نجم العاشقي محمد العامر الخفاجي

العرب بارعون ومتميزون بمجموعة صناعات، نجم العاشقي الخفاجي

العرب دون سائر الامم والشعوب بارعون جدا بمجموعة من الصناعات التي تفوقوا بها وامتازوا بصناعتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر

صناعة الطواغيت

صناعة الموت

صناعة الفساد

واخيرا

صناعة التفاهة

وهذه الاخيرة هي مدار مقالنا

التفاهة ربما تتجسد بشخص بعينه او كلام يجري على السنة الناس او قد تكون حادث او حال ،وهي اي التفاهةكل فعل او قول خارج عن نطاق الحكمة والمنطق والذوق والنبل التي اتفق عليها العقلاء

والتفاهة هي ما تدارك بصاحبها بدركات للنزول والنكوس نحو الانحطاط والتهافت عن مستوى الذي اراده الله سبحانه وتعالى للإنسان

لماذا نتحدث ونكتب عن هذا الموضوع ؟؟

ما أهميته ؟؟؟

خطورته؟؟؟؟

الاجابة النهائية هي

انظر لمستوى ما وصلنا اليه !!!!

وسوف تعلم

انتبه لما يشغل عموم الناس هذه الايام ويكاد ان يكون شغلهم الشاغل!!!!

انظر لصفحات التواصل الاجتماعي وموضوعاتها الأكثر رواجاً؟؟؟؟

عندها ستعلم معنى التفاهة وخطورتها ولما نكتب للنبه عليها

احمد البشير مثلا صارخا للتفاهة

عرس شهد الشمري

طارش البصرة

مؤشرات مهمة عن صناعة التفاهة

لماذا تسعى حكومات ومنظمات ومؤسسات مختصة بصناعة التفاهة والترويج اليها؟؟؟

لان ببساطة كلما راجت التفاهة وانتشرت تأخذ حيزاً من الحكمة والوعي والذوق السليم

هو تنافس شديد بين منظومتين والصراع قائم لاحتلال اكبر مساحات ممكنة ويبدو أن منظومة التفاهة بدأت بتحقيق مكاسب وانجازات مهمة واكتسحت مساحات واسعة جدا

اهم نتائج انتشار التفاهة في المجتمعات:

1.جيل من الشباب يتجنب المواضيع المهمة والحيوية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

2.عزوف كبير عن المشاركة بكل نشاطات المجتمعية التي تسعى للارتقاء بالانسان

3.قضاء جل الوقت في متابعة برامج التواصل الاجتماعي وما تبثه من برامج ترفيه وتحشيش ورومانسيات ومسلسلات وألعاب والتي أدت الى تدمير كبير

4.اثارة الشهوات الجنسية وخاصة المحرمة والتي تكون خارج نطاق العقد الشرعي والتثقيف لها بأعتبارها حالة عادية عامة

5.يتكون جيل لا يحترم اي منظومات اجتماعية ولا دينية وينظر للدين وللثقافة بأنها من مخلفات أزمان غابرة

وبالنتيجة النهائية يتكون لدينا مجتمع مفكك ضعيف هش جاهل امي ضعيف الوعي وخائر القوى يسهل السيطرة عليه بسهولة واختراقه وتوجيه بأي اتجاه وهذا هو عين ما وصلنا اليه الان

من هي الجهات المسوؤلة عن صناعة التفاهة؟؟؟

واضح جدا ،،المسؤولية تقع على عاتق جميع الجهات المستفيدة ان تكون الشعوب مخدرة خاملة ميتة سريريا بهوس للجنس وتعطش للماديات

ومن تلك الجهات على وجه التحديد؟؟

بكلمة واحدة هو حكومة النظام العالمي الجديد (وهي مجموعة حكومات الاستعمار والاستثمار والشركات والمنظمات العالمية )

والتي تسعى وبأجتهاد للهيمنة الاقتصادية على العالم وتسخير بني البشرلهذا الهدف عبر استعباده بالجنس والجشع من خلال توهين عقله واخلاقه وذوقه

ماهي اهم وأبرز وسائلهم للوصول لهذا الهدف؟؟

1.بسط نفوذ شخصيات مغمورة وتافهة وتمكينهم من تسنم مناصب عليا بالحكومات والمؤوسسات المجتمع المدني (اعلام ،فن،دين،عشائر،الخ)

وهولاء بدورهم يستقطبون حولهم من هو على شاكلتهم من التفاهة والحمق ويتكون لدين فريق متكامل من التافهين الذين سيقومون بتدمير كل القيم والتقاليد والضوابط الدينية والوطنية والإنسانية وبكافة الميادين

ويعمل هذا الفريق التافه جدار صد ضد كل محاولة لمنع انهيار المجتمع وتصحيح مساراته

2.خلق المناخات المناسبة وتوطئت الارضية الخصبة لتسهيل عملية استبدال المنظومات الفكرية والثقافية والمجتمعية بمنظومات جديدة كليا يكون المحرك الرئيسي لها هو الجنس والجشع والشهرة وحب إلانا

3.التوسع والتطور بوسائل التواصل الاجتماعي وجعلها منصة للانطلاق نحو عالم جديد تشيع به مفاهيم وأخلاقيات وسلوكيات النظام العالمي الجديد

4.الاستمرار بصنع حكومات عميلة وفاسدة وضعيفة وهي التي سوف تتولى تحقيق وتنفيذ اعظم أهداف النظام العالمي الجديد وهو صناعة التفاهة

ماهي اهم الثمرات المستحصلة من جيل تافه؟؟؟

يكون مستهلك لكل نفاياتهم ومايرغبون هم بتسويقه بدون ادنى تفكير بالاعتراض او النهوض بواقعه المزري وبالتالي يسلم كل ثروات ومقدرات بلده دون اي مقاومة وبالتالي

تربح شركاتهم وتستعبد الشعوب

الا تذكركم هذه الجملة الاخيرة. بالشعب العراقي

المعالجات رغم صعوبتها في ضوء معطيات واقعنا المعاصر الا انها ليست مستحيلة

ببساطة ممكنة بمجرد ان تتبع خطواتهم وتعكسها

نجم العاشقي الخفاجي