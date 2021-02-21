عالية نصيف تدعو أمانة بغداد الى استغلال فترة حظر التجوال لصيانة الشوارع

دعت النائبة عالية نصيف أمانة بغداد الى استغلال فترة حظر التجوال لصيانة الشوارع والأرصفة والجسور واستبدال المصابيح المعطلة، للاستفادة من خلو الطرقات وتجنب التسبب باختناقات مرورية في حال تنفيذ الصيانة في الأيام العادية .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” في أغلب دول العالم يتم تنفيذ اعمال صيانة الطرق من منتصف الليل الى الفجر لتجنب عرقلة حركة السير، بينما في العراق تجري اعمال الصيانة أثناء فترة الدوام الرسمي وتتسبب باختناقات مرورية من الصباح وإلى العصر، والمشكلة ليست جديدة بل منذ زمن النظام السابق ومازالت مستمرة لغاية اليوم “.

وأضافت نصيف :” ان حظر التجوال الذي تم فرضه حاليا بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا هو فرصة ذهبية لأمانة بغداد لتنفيذ أعمال صيانة الشوارع والأرصفة والجسور واستبدال المصابيح المعطلة، كون الشوارع فارغة و لن تؤثر الأعمال على حركة المرور، ولنأخذ مدينة كربلاء المقدسة مثالاً على ذلك، فقد قاموا بصيانة الشوارع و الجسور في فترة قياسية زادت من رضى المواطنين على الحكومة المحلية، وبالتالي نأمل أن يتم تطبيق هذه التجربة في العاصمة بغداد أيضاً “.

دعت النائبة عالية نصيف أمانة بغداد الى استغلال فترة حظر التجوال لصيانة الشوارع والأرصفة والجسور واستبدال المصابيح المعطلة، للاستفادة من خلو الطرقات وتجنب التسبب باختناقات مرورية في حال تنفيذ الصيانة في الأيام العادية .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” في أغلب دول العالم يتم تنفيذ اعمال صيانة الطرق من منتصف الليل الى الفجر لتجنب عرقلة حركة السير، بينما في العراق تجري اعمال الصيانة أثناء فترة الدوام الرسمي وتتسبب باختناقات مرورية من الصباح وإلى العصر، والمشكلة ليست جديدة بل منذ زمن النظام السابق ومازالت مستمرة لغاية اليوم “.

وأضافت نصيف :” ان حظر التجوال الذي تم فرضه حاليا بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا هو فرصة ذهبية لأمانة بغداد لتنفيذ أعمال صيانة الشوارع والأرصفة والجسور واستبدال المصابيح المعطلة، كون الشوارع فارغة و لن تؤثر الأعمال على حركة المرور، ولنأخذ مدينة كربلاء المقدسة مثالاً على ذلك، فقد قاموا بصيانة الشوارع و الجسور في فترة قياسية زادت من رضى المواطنين على الحكومة المحلية، وبالتالي نأمل أن يتم تطبيق هذه التجربة في العاصمة بغداد أيضاً “.