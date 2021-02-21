على خلفية رفض وزير داخلية الاقليم لعودة النازحين ..وكيل وزارة الهجرة : نخشى استغلال…

معاناة النازحين في مخيمات اقليم كوردستان لاغراض انتخابية

أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين السيد كريم النوري، اليوم السبت، أن الوزارة لديها خطة عمل تهدف للحد من استغلال النازحين في المخيمات لأغراض سياسية ، معربا عن خشيته من استغلال هذا الملف انتخابيا .

وأوضح النوري ان الوزارة تسعى لتذليل جميع العقبات والتحديات امام عودة النازحين من المخيمات طوعيا ، بحسب البرنامج الحكومي الذي تنفذه الوزارة بشأن عودة النازحين وتأهيلهم مجتمعياً مع إجراءات التدقيق الامني لإنهاء هذا الملف وغلق المخيمات وعودتهم طوعياً لمناطقهم ، مؤكدا نجاح الوزارة في غلق اغلب المخيمات في محافظات البلاد الاخرى .

و بشأن مخيمات النزوح في اقليم كردستان استطرد السيد النوري ان ” المخيمات في الإقليم والبالغ عددها ٢٦ مخيماً جلها تخضع لسيطرة الاقليم، وهناك معوقات يضعها المسؤولون في الاقليم في طريق عودة النازحين إلى مناطقهم، وخصوصا وزير داخلية الاقليم، وهذه المعوقات تأتي تحت ذرائع غير منطقية وحجج غير مقنعة، وبالتالي يتم تأخير عودتهم الطوعية من مخيمات الاقليم، ونخشى استغلال معاناة النازحين لاغراض انتخابية “.