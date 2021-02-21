على هامش الحظر الصحي : ينبغي على الدولة تقديم مساعدات نقدية أو عينية فورية لذوي الدخل اليومي

بقلم مهدي قاسم

يُفترض أن تكون هناك دائما ، أي في كل الأوقات و الظروف سواء كانت عادية أم استثنائية حزمة من حقوق وواجبات متبادلة ، تنّظم العلاقة و تجمع بين الدولة والمواطن وتربط بينهما على أساس من عقد اجتماعي ، يقوم على أنظمة وقواعد قانونية نافذة ، و غير قابلة لتملص او تراجع أو إخلال بها من قبل الطرفين ، و إذا كانت واجبات المواطن معروفة بشكل عام و تتجسد بخدمة إجبارية ـ في حالة وجود قانون تجنيد إلزامي ــ ولكن على الأغلب في دفع الضرائب المختلفة و احترام الأنظمة والقواعد القانونية والالتزام بكل حذافيرها وفقا لقوانين مرعية وسارية المفعول منها المدنية والجنائية أيضا ، فأن للمواطن حقوقا أيضا على الدولة من قبيل توفير الأمن وفرص العمل والخدمات الضرورية ذات جودة نوعية ممتازةو مستدامة ، فضلا عن خدمات صحية وتعليمية وغيرها ، حيث ينبغي على الدولة و في كل الظروف و الأحوال توفيرها للمواطن على أساس هذا العقد الاجتماعي أو القانون العام السائد في معظم دول متقدمة ومدنية عصرية ..

وضمن هذا التصور و المنحى ، وخاصة في ظروف استثنائية ، مثل انتشار جائحة كورونا ــ مثلا ــ وخطرها المحدق و المهدد لسلامة الصحة العامة يكون من واجب الدولة اتخاذ إجراءات و خطوات وقائية أو استباقية للحيلولة دون انتشار واسع لهذه الجائحة ــ كالحظر الصحي مثلا ــ ، و ذلك ، و طبعا ، حفاظا على سلامة الصحة العامة ، حيث ينبغي على المواطن كواجب ـ المُشار إليه أعلاه ــ الالتزام التام بهذه الإجراءات الوقائية وعدم الخروج إلى الشارع أو أي مكان آخر خارج نطاق بيته ، وهو الأمر الذي يعني انقطاعه الإجباري عن عمله ورغم عن إرادته ، وبالتالي عدم الحصول على الدخل أو الوارد اليومي ، الذي هو أساس معيشة بعض المواطنين ، وهنا بالضبط يأتي واجب الدولة الذي ينبغي أن يتجسد في تقديم معونات مالية أو عينية لهذا المواطن أو ذاك الذي يعيل عائلته من عمله اليومي و المحدود فقط طيلة أيام الحظر الصحي ، سواء كان مثل صاحب محل أو” بسطة” أم مطعم ومقهى أم حلاقة وسياقة وعتالة و صاحب مكتبات بيع كتب و قرطاسيات و ملابس مستعملة وصباغي احذية و تصليح سيارات و مزارعين اصغار وغيرهم من فئات أخرى ومماثلة ولا سيسما من ناحية تحريك وتنشيط و تنويع مفردات الحصة التموينية..