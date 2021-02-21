فيديو موكب رغد صدام حسين مفبرك

بغداد/ ا ف ب

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ المقطع المصور الذي روجته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وربطته برغد صدام حسين “مضلل ومزيف”.

وأشارت (فرانس برس) في تقرير تابعته (المدى)، إلى المنشورات والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في الصفحات العراقية بعد الإطلالة التلفزيونية الأخيرة لرغد صدام حسين، والتي زعمت رصد موكبها الأمني، و”لكن الحقيقة أن هذه المنشورات مضللة ومزيفة”. وأوضحت خدمة “تقصي الأخبار” في وكالة فرانس برس، أن فيديو قد انتشر وقيل إنه لـ “موكب سيارات رغدة أثناء دخولها إلى العراق”، موضحةً أنّ الفيديو منشور قبل سنوات على أنه لموكب مسؤول أمني عراقي. وأكّدت الوكالة أنّ “دخول رغد صدّام حسين إلى العراق مستبعد، ولاسيّما على هذا النحو العلنيّ، بسبب ما يحول دون ذلك من موانع سياسيّة وقضائيّة”، مشددة على أنّ الفيديو الأصلي نشر منذ 3 سنوات. كما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر آخر يُظهر موكباً من السيارات، قيل إنه موكبها أثناء توجّهها لإجراء اللقاء التلفزيوني الأخير في استوديو بمدينة دبي، لكن هذا الادعاء غير صحيح، والفيديو مصوّر في الأردن ومنشور قبل أشهر، وقيل إنه يصوّر الموكب الملكيّ.

وإذ أكدت الوكالة أن الفيديو ليس من دبي أصلا، شرحت أنه في الثانية الرابعة عشرة يمكن ملاحظة اسم وعلامة بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB). وأظهر البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة والتفتيش عنها على محرّكات البحث، أنه منشور في العام 2020 بعنوان “لحظة وصول الملك عبد الله لمقابلة منفّذي جريمة الزرقاء”، حين اعتدى عدد من الأشخاص على فتى في مدينة الزرقاء واقتلعوا عينيه وبتروا يديه.