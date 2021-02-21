لماذا لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟ .. سياسي يوضح

حدد محافظ بغداد الاسبق الباحث السياسي الحالي صلاح عبد الرزاق، اليوم السبت، عدة عوامل قد تتسبب بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال عبد الرزاق في تصريح ، أنه “من الناحية السياسية الظروف غير مهيئة وهناك حدة وانقسامات بين كتل سياسية“.

وأضاف أن “العامل اللوجستي أيضاً سبب في عدم إجراء الانتخابات في موعدها، من ناحية النقل والمعدات التي تحتاجها مفوضية حقوق الإنسان، كما أنه لا يزال أكثر من 4 ملايين عراقي بلا بطاقة بايومترية“.

ومن الناحية الأمنية، أشار إلى أن “الظروف أيضاً غير مستقرة ونشهد خروقات متعددة في الطارمية وديالى وكركوك ومدن أخرى، وهذا لا يعطي تفاؤل بشأن الانتخابات“.

وبين عبد الرزاق، أنه “حال أرادت الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها فيجب العمل على تهيئة الظروف السياسية والامنية والاقتصادية واللوجستية وحتى النفسية للمواطنين“.