مسؤولون يؤكدون أن حظر التجوال لن يؤثر على زيارة بابا الفاتيكان

بغداد– ذي قار/حسين العامل

أكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية، إسماعيل الحديدي، اليوم السبت، أنّ قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر على زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، والمقررة في آذار المقبل.

وقال الحديدي، في تصريح ، إنّ “تفشي فايروس كورونا والتشدّد في فرض إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا إلى العراق”، مشدداً على أنّه “لا يعتقد أن تشهد الزيارة أي تأجيل، فضلاً عن إجراءات الاستقبال والتهيئة للزيارة مستمرتين».

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد كشف الأحد الماضي، ترتيبات زيارة البابا فرنسيس مع سفير الفاتيكان في بغداد، ميتغا لسكوفر، وسط أنباء عن عزمه توقيع “وثيقة إخاء” مع المرجع الشيعي علي السيستاني.

وقال الكاظمي إن زيارة البابا ستسهم في “ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة”، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية.

أعلنت إدارة مدينة أور الأثرية وشركة نفط ذي قار يوم أمس، عن استنفار عدد من الدوائر الخدمية والشركات الساندة استعداداً لاستقبال بابا الفاتيكان الذي من المقرر أن يزور بيت النبي إبراهيم في المدينة المذكورة في السادس من آذار المقبل، وفيما أشاروا الى المباشرة بأعمال تأهيل الطرق والأبنية والممرات ومد خطوط الكهرباء والإنارة والانترنت ، كشفوا عن تعاقدات مع شركة لبنانية متخصصة لتجهيز منصة جلوس (V IP) رئيسة لقداسة بابا الفاتيكان ومركز إعلامي فضلاً عن خدمات البروتوكول والضيافة.

وقال منقب الآثار في مدينة أور الأثرية علي كاظم لـ(المدى) إن “ الدوائر الحكومية متمثلة بالكهرباء وبلدية الناصرية ومديرية بلديات ذي قار وشركة أور العامة تواصل العمل لتأهيل عدد من الأبنية والمواقع في مدينة أور الأثرية استعداداً لاستقبال بابا الفاتيكان في السادس من آذار المقبل”، وأردف أن” شركتي ايرثنك وزين تقومان من جانبهما بتهيئة مستلزمات اتصال الانترنت».

وأوضح كاظم أن “ أعمال التأهيل تشمل تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الأبنية وطلائها ومد وتأهيل خطوط الكهرباء ولإنارة واتصالات الانترنت وتأمين جميع المستلزمات المطلوبة في هذا المجال وكل دائرة بحسب اختصاصها”، مشيراً الى أن “ أعمال نصب منصة ومدرج الحضور والخيمة الخاصة بالمركز الإعلامي لم تبدأ حتى الآن وسيباشر بتنفيذها قريباً» .

وفي حديث للمدى قال مدير إعلام شركة نفط ذي قار كريم الجنديل الذي تم تكليف دائرته بتهيئة منصة جلوس (V IP) رئيسة لقداسة بابا الفاتيكان والوفد المرافق له ومنصة مدرج للحضور وخيمة خاصة بالإعلاميين والقنوات والوكالات لتكون مركزاً إعلامياً متكاملاً أن “ المعدات وصلت من لبنان الى العراق وقريباً ستتم المباشرة بتنفيذ العمل وإقامة المنشآت المذكورة من قبل شركة لبنانية متخصصة في مجال الضيافة والعلاقات العامة وبروتوكولات الاتيكيت”، مؤكداً “وصول 10 شاحنات كبيرة تحمل المعدات المطلوبة».

وأشار الجنديل الى أن “ لجان مشتركة تضم ممثلين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النفط والوزارات المعنية الأخرى تتبنى إدارة ملف الاستعدادات الخاصة بزيارة البابا».

وكان مدير إعلام شركة نفط ذي قار أعلن يوم الثلاثاء ( 9 شباط 2021 ) عن صدور توجيهات من وزارة النفط الى شركة نفط ذي قار حول تنفيذ الأمر الرئاسي الخاص بإجراء الاستعدادات المطلوبة لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى مدينة أور الأثرية ( 18 كم جنوب غرب الناصرية ) واعتبار ذلك من الأمور ذات الأولوية”، مبيناً أن الشركة شكلت لجنة خاصة لتنفيذ ما مطلوب من خلال الفريق الهندسي في الشركة وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النفط .

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في حزيران من العام 2019 عن رغبته في زيارة العراق في الخامس من آذار القادم، في أول زيارة بابوية إلى هذا البلد العربي، وذلك خلال كلمة له أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط وغيره، وقال: “تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل».

وأعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي البابوي الحج الجديد للبابا فرنسيس، أن زيارة البابا للعراق ستستمر لأربعة أيام وستشمل مدن بغداد وسهل أور وأربيل والموصل وقرقوش.