نداء ! اوقفوا حملة الارهاب ضد المتظاهرين السلميين

الى مجلس الامن الدولي.

الى منظمة حقوق الإنسان الدولية.

الى المنظمات الجماهيرية والمهنية العالمية ومنظمات المجتمع المدني.

يتعرض المتظاهرون السلميون لانتفاضة تشرين الشبابية الشعبية السلمية الئ حملة اعتقالات واسعة واستخدام اساليب تعذيب وحشية ضدهم،وهي حملة اشبه بالابادة الجماعية للمتظاهرين السلميين وخاصة النشطاء منهم من قبل المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم اليوم وبالتنسيق مع بعض اجهزة الامن والجيش والشرطة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بهدف انهاء المظاهرات السلمية التي لن تتعارض مع الدستور العراقي وبالقوة المفرطة وعدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وفي مقدمتها ( نريد وطن،نريد عمل،نريد خدمات….).

لذا نهيب ونطالب من مجلس الأمن الدولي ومنظمة حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية العالمية من التدخل الفوري لانهاء حملة الابادة المنظمة ضد المتظاهرين السلميين وبسبب هذه الحملة اللاوطنية واللاقانونية واللاانسانية قدمت انتفاضة تشرين الشعبية الشبابية السلمية اكثر من 30 الف بين شهيد وجريح ومعتقل ومغيب ومعوق، نطالبكم بوقف هذه الحملة الوحشية ضد المتظاهرين السلميين وعودتهم الى محافظاتهم وممارسة حقوقهم المشروعة وبالطرق السلمية ووفق القانون والدستور العراقي.

الدكتور نجم الدليمي

20\2\2021