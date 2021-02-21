نواف العلي يعلن انفصاله عن هبة الدري ويخلي مسئوليته من أفعالها وكلامها

تسبب النجم الكويتي نواف العلي في ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتماده طريقة مثيرة للقلق، في إعلان انفصاله عن الفنانة المصرية هبة الدري بعد زواج استمر 9 سنوات، حيث أكد أنه يعلن الخبر ليخلي مسئوليته من أي تصرف قد يصدر عنها أو أية تصريحات تدلي بها.

الفنان الكويتي نواف العلي، اختار إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري، عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستقرام، قائلا: أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله.

وردت هبة الدري على منشور زوجها السابق ولكن عبر تطبيق سناب شات قائلة: أنا قوية بما يكفي لأصلح ما أفسده الزمن.

وفي إشارة لعدم تأثرها بإعلان طلاقها، قامت ببث مشاهد من تحضيراتها لتصوير مشاهدها في مسلسل “مارغريت” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، حيث رصدت تواجدها مع نجوم العمل داخل الكواليس بينهم حسن البلام ونواف النجم وبشار الشطي.

وتزوج نواف العلي وهبة الدري في 12 ديسمبر 2012، وأنجبا “بدر” عام 2014، و”فهد” عام 2017.