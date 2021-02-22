الصحة تسجل 3187 إصابة بكورونا نصفها بالسلالة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 3187 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالأيام الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إنه تم تسجيل 3187 إصابة جديدة بفايروس كورونا إلى جانب 2002 حالة شفاء و27 وفاة. وبهذا يصل عدد الإصابات التراكمي في العراق منذ بداية جائحة كورونا وإلى الآن الى 667937 إصابة، منها 13272 وفاة، و618509 حالات شفاء.

وقبل ساعات من نشر الاحصائية أشار وزير الصحة حسن التميمي، الى قرب وصول الملايين من جرعات لقاح فايروس كورونا، محذراً في الوقت ذاته من ارتفاع الإصابات خلال اليومين الماضيين.

وقال التميمي إن أكثر من 50% من الإصابات المسجلة بكورونا خلال الأيام الماضية من السلالة الجديدة، مضيفاً: “نحذر من ارتفاع الإصابات بالفايروس خلال اليومين الماضيين”.

وعن تطبيق حظر التجوال الشامل، أوضح أن الوزارة تراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي، “ولاحظت التزاماً من قبل المواطنين بارتداء الكمامة، وتم إغلاق العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات”.

وذكر التميمي أن “3.4 ملايين جرعة لقاح من كورونا ستصل للعراق خلال الأسبوع الأخير من شباط وفي يوم 28 من الشهر الجاري، والأولوية ستكون لمنتسبي وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن”.

الى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة، أن عملية التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد، سوف تشمل النازحين في أنحاء البلاد. وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، في بيان، إن عملية التطعيم باللقاح سوف تشمل النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يصل اللقاح إلى البلاد نهاية الشهر الحالي. وأوضح البيان أن التطعيم باللقاح سوف يشمل 500 ألف شخص تقريبا، من المقيمين في مخيمات النزوح.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تصل باقي الدفعات الأخرى من اللقاح خلال الفترة المقبلة حتى تشمل عملية التطعيم عددا أكبر.