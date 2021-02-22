العراق الخامس عالمياً بالاحتياطي النفطي خلال 2021

احتل العراق المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً من حيث اكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط لعام 2021 حسب تصنيف مؤسسةGFP العالمية.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها لعام 2021، ان احتياطي العراق من النفط الخام بلغ 148 ملياراً 800 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى وبمقدار 302 مليار 300 مليون برميل من اصل 92 دولة تمتلك احتياطيات نفطية، تلتها السعودية ثانيا وبمقدار 266 ملياراً 200 مليون برميل، ومن ثم تأتي كندا بالمرتبة الثالثة وبمقدار 170 ملياراً 500 مليون برميل، تليها بالمرتبة الرابعة ايران وبمقدار 157 ملياراً 200 مليون برميل. واضافت ان العراق احتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية كأكبر احتياطي للنفط، لتأتي الكويت ثالثاً عربياً وبمقدار 101 مليار و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي الامارات العربية المتحدة رابعا بواقع 97 ملياراً و800 مليون برميل.

وأشارت إلى أن : إثيوبيا كانت أقل الدول امتلاكا للاحتياطيات النفطية حيث بلغت احتياطياتها 428 ألف برميل تسبقها المغرب 684 ألف برميل، ثم الاردن بمليون برميل.