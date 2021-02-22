العراق.. مقتل متظاهر وحظر تجوال في الناصرية

إثر اشتباكات بين عناصر أمنية ومحتجين يطالبون بإقالة محافظ “ذي قار”، وفق مصدر أمني في المحافظة الجنوبية..

قُتل متظاهر خلال اشتباكات، الإثنين، بين عناصر أمنية ومحتجين يطالبون بإقالة محافظ “ذي قار” (جنوب)، ناظم الوائلي، بحسب مصدر أمني.

وقال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة “ذي قار” للأناضول إن “متظاهرا قُتل وأصيب نحو 19، بينهم عناصر أمن، في اشتباكات وسط مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار)، بعد أن أغلق المحتجون مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ”.

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “قوات الأمن فرضت حظرا شاملا للتجوال في الناصرية لاحتواء توتر الأوضاع”.

ومحافظة “ذي قار” بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.‎

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات مستمرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد المالي والسياسي، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وحسب وزارة التخطيط العراقية، فإن نسبة البطالة ارتفعت إلى 31.7 بالمئة خلال 2020، بعدما كانت مستقرة عند 20 بالمئة عام 2018.‎

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بغداد/ علي جواد/ الأناضول