بالتزامن مع انسحاب الروس من قاعدة لهم في عين عيسى تعزيزات عسكرية تركية تصل المنطقة

المدفعية التركية جددت قصفها لقواعد ونقاط (قسد) على M4

بالتزامن مع انسحاب القوات الروسية المفاجئ من قاعدتها في بلدة عين عيسى ، اليوم الاحد ، من دون معرفة الأسباب ، وصلت تعزيزات عسكرية تركية تضم أسلحة ومعدات ثقيلة ، مساء اليوم ، إلى كرى سبي (تل أبيض) في غربي كوردستان(كوردستان سوريا).

مصادر محلية مطلعة ، أكدت أن ” رتلا عسكريا تركيا كبيرا ضم دبابات ومدافع ثقيلة وصل إلى مدينة كرى سبي عبر البوابة العسكرية في قرية اليابسة غربي المدينة”.

وأضافت أن ” الرتل توجه إلى القواعد والنقاط التركية في محيط بلدة عين عيسى جنوبي مدينة كرى سبي”.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من(قسد) قد أكدت اليوم أن القوات الروسية أخلت قاعدتها في بلدة عين عيسى وأزالت أعلامها وانتقلت إلى قاعدتها في تل السمن في ريف الرقة الشمالي، دون معرفة الاسباب.

وفي السياق، جددت المدفعية التركية قصفها مساء اليوم الأحد، لقواعد ونقاط قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الطريق الدولي M4 وقرية مشيرفة واستراحة النخيل في أطراف البلدة.

وتسبب القصف التركي منذ التصعيد الأخير في نزوح عشرات العائلات من ناحية عين عيسى باتجاه مناطق أكثر أمناً.

وصعّد الجيش التركي وميليشياته من هجماتهم على مواقع (قسد) و النظام في محيط عين عيسى وريفها مؤخراً، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية من الجانبين.