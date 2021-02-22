(بالصور) ابنة شقيق كاظم الساهر تتصدر مجددا بسبب صورها

أعاد الجمهور تداول صور للشابة ندى الساهر ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، وحظيت على ردود فعل واسعة بين المتابعين فور تداولها عبر صفحاتهم، متغزلين بجمالها.

الصور التي تم تداولها لم تكن جديدة، بل قامت ندى بنشرها عبر صفحتها على إنستغرام في أوقات مختلفة، ليتم إعادة الحديث عنها مجددًا، وتحديدًا تلك الصورة التي كانت برفقة كاظم الساهر وكتبت عليها:” كرييتك اني هذا عمي .. انتَ منو عمك؟”.

كما تم تداول صورة لها وهي طفلة برفقة “القيصر” أيضًا، وقالت إنّ الصورة يعود تاريخها إلى 22 عاما، إضافة إلى صور عائلية برفقته تنشرها من فترة إلى أخرى.

وتعدّ ندى حاليا أحدث عارضة أزياء عراقية على الساحة، وتحظى بمتابعة كبيرة في “إنستغرام”، حيث يتابعها أكثر من 60 ألف شخص، وتهتم بالمكياج والموضة.

كذلك فإنها نشطة على صفحتها عبر إنستغرام، تشارك الجمهور بإطلالاتها المتنوعة، إن كانت عائلية، أو فردية، أو خلال تسوقها، وتعرض الأزياء المختلفة التي ترتديها.

وذكرت الأنباء أنه كان قدم تم اختيارها ملكة لجمال العراق لعام 2020 بعد منافسة مع 20 فتاة من مختلف المحافظات العراقية.

أما أحدث صورها التي نشرتها يوم امس السبت، فقد كانت وهي بداخل السيارة، علقت عليها:” هاي للي يكولون ليش متبتسمين #شلونكم”، لتتقلى كلمات الغزل والمديح بجمالها.

وتعود بدايات نشر ندى الساهر صورها على إنستغرام لعام 2019، حيث كانت تخفي ملامحها بعض الشيء، إضافة إلى نشرها لصور الأطعمة والطبيعة والبحر، لتقوم شيئًا فشيئًا بعد ذلك بمشاركة صورها واضحة تمامًا للمتابعين الذين تفاعلوا معها مباشرة، واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها فور علمهم بأنها ابنة شقيق كاظم الساهر.

يذكر أن كاظم الساهر له 7 أشقاء هم “علي وحسن وحسين وعباس ومحمد وإبراهيم وسالم”، وشقيقتان “أميرة وفاطمة”.