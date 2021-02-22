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هيئة النزاهة في إقليم كوردستان: محكمة خاصة لمقاضاة المتهمين بملفات الفساد

أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة المتهمين بملفات الفساد.

وقالت هيئة النزاهة في بيانه: «قرر مجلس القضاء، بناء على كتاب هيئة النزاهة ذو الرقم (135/1) تاريخ 1/12/2020،  وبموجب القرار رقم 1/1/117، بتاريخ 18/2/2021، تشكيل محكمة جنائية لمقاضاة كافة المتهمين بجرائم الفساء».

أضاف البيان، أن هيئة النزاهة قررت تشكيل محكمة باسم (المحكمة الجنائية لمحافحة الفساد)، لمقاضاة المتهمين بقضايا الفساد على مستوى إقليم كوردستان.

وأعربت هيئة النزاهة عن شكرها لمجلس القضاء لتشكيل هذه المحكمة، واعتبرت أنها «خطوة جيدة لتعزيز مساعي مكافحة الفساد وتسريع حسم ملفات الفساد في المحاكم».

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