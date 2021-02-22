وفد أمني من الفاتيكان يصل الناصرية ويتفقد مدينة أور الأثرية استعداداً لزيارة البابا

ذي قار / حسين العامل

أطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار،أمس الأحد، وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “البابا في العراق” بالتزامن مع الزيارة التاريخية المرتقبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المدى نسخة منه أمس الاحد إنها “اطلقت الوسم (#البابا_في_العراق)، ترحيباً بالزيارة التاريخية المرتقبة في الخامس من آذار القادم للحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا فرنسيس إلى العراق.

وبحسب البيان فان “اطلاق هذا الوسم (الهاشتاك) يأتي تنفيذاً لأحد المقترحات المصادق عليها في اجتماع السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم مع المديرين العامين الثلاثاء الماضي».

وأعلن في محافظة ذي قار يوم الاحد ( 21 شباط 2021 )عن وصول وفد أمني من الفاتيكان الى مدينة أور الأثرية (18 كم جنوب غرب الناصرية) وإجراء جولة تفقدية في بيت النبي إبراهيم الخليل والمواقع الأخرى المقرر أن يزورها بابا الفاتيكان في السادس من آذار المقبل.

وقال مفتش آثار ذي قار طاهر كوين لـ(المدى) إن “وفداً أمنياً من الفاتيكان زار بيت النبي إبراهيم الخليل في مدينة أور الأثرية للاطلاع على الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان وتحديد وتنظيم المواقع التي سيتواجد فيها خلال زيارته المقررة للموقع المذكور” ، مبيناً أن “ الوفد يضم أكثر من 30 شخصاً ويرافقه مسؤول التشريفات الخاصة بالبابا».

وأشار كوين الى أن “ الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان مازالت قائمة في مدينة أور الأثرية وستكون جاهزة بصورة تامة قبل موعد الزيارة”.

ووصل وفد الفاتيكان الذي يجري التحضيرات اللازمة لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى مطار النجف.

وأظهرت صور وصول وفد الفاتيكان إلى مطار النجف عقب زيارته لمعبد الزقورة في محافظة ذي قار.

وكان مستشار رئيس الجمهورية العراقية، إسماعيل الحديدي، أكد يوم أول أمس السبت(20 شباط 2021 )، أنّ قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر على زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، والمقررة في آذار المقبل. فيما أعلنت إدارة مدينة أور الأثرية وشركة نفط ذي قار ، عن استنفار عدد من الدوائر الخدمية والشركات الساندة استعداداً لاستقبال بابا الفاتيكان الذي من المقرر أن يزور بيت النبي إبراهيم في المدينة المذكورة في السادس من آذار المقبل، وفيما أشاروا الى المباشرة بأعمال تأهيل الطرق والأبنية والممرات ومد خطوط الكهرباء والإنارة والانترنت ، كشفوا عن تعاقدات مع شركة لبنانية متخصصة لتجهيز منصة جلوس (V IP) رئيسة لقداسة بابا الفاتيكان ومركز إعلامي فضلاً عن خدمات البروتوكول والضيافة.

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في حزيران من العام 2019 عن رغبته في زيارة العراق في الخامس من آذار القادم، في أول زيارة بابوية إلى هذا البلد العربي، وذلك خلال كلمة له أمام أعضاء مجموعة من الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط وغيره، وقال: “تلازمني فكرة دائمة عندما أفكر في العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل” .

وأعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي البابوي والحج الجديد للبابا فرنسيس، أن زيارة البابا للعراق ستستمر لأربعة أيام وستشمل مدن بغداد وسهل أور وأربيل والموصل وقرقوش.