الأمم المتحدة: كورونا قلبت حياة الناس رأسا على عقب

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3864 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي إنه تم تسجيل 3864 إصابة جديدة بفايروس كورونا إلى جانب 2236 حالة شفاء و23 وفاة.

وبهذا يصل عدد الإصابات التراكمي في العراق منذ بداية جائحة كورونا ولغاية الآن الى 671801 إصابة، منها 13295 وفاة، و620745 حالات شفاء.

وكان وزير الصحة حسن التميمي، قد أشار الى وصول الملايين من جرعات لقاح فايروس كورونا خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط الجاري، محذراً في الوقت ذاته من ارتفاع الإصابات. وقال التميمي إن أكثر من 50% من الإصابات المسجلة بكورونا خلال الأيام الماضية من السلالة الجديدة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفايروس في البلاد.

وحذرت وزارة الصحة، أمس، من “استمرار تصاعد الاصابات بشكل سريع اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لاول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت”. بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن جائحة كورونا أدت إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وقال غوتيريش في كلمته التي ألقاها أمس: “لقد أظهر الوباء بوضوح الطبيعة المترابطة لأسرتنا البشرية والطيف الكامل من حقوق الإنسان، المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لقد فاقم وباء كورونا الفجوات الموجودة من قبل ونقاط الضعف وعدم المساواة، كما أدى إلى ظهور مشاكل جديدة، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. نحن نشهد حلقة مفرغة من الانتهاكات”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن فقدان الوظائف وزيادة الديون والانخفاض الحاد في الدخل قلبت حياة مئات الملايين من العائلات رأسا على عقب.

وقال إن تداعيات الوباء انعكست سلبا أكثر على النساء والأقليات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين واللاجئين والمهاجرين.