البنتاغون : الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي ، الاثنين ، في إيجاز صحافي، أن “الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة، ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا”.

واستهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد .

وأعلنت خلية الإعلام الأمني ، أن “الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء انطلقت من حي السلام (الطوبجي)”، مضيفةً: “تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية”.

واشارت الخلية إلى أن “أضرارا لحقت بأربع عجلات مدنية جراء سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء”. وأكدت العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.

متحدث البنتاغون

هذا فيما شوهد الدخان يتصاعد من داخل السفارة الأميركية التي تقع في المنطقة الخضراء. ودوت صافرات الإنذار داخل “قاعدة التوحيد الثالثة” بالسفارة الأميركية مع تحليق طيران مروحي مسير ، إثر الهجوم .

والهجوم هو الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.

ويتكرر في العراق مؤخراً استهداف السفارة الأميركية والقواعد العسكرية التي تأوي جنوداً أميركيين ، وكان آخرها هجوم أربيل الذي خلف قتيلاً بين المدنيين وعدد من الجرحى ، بينهم عسكري أميركي.

وتتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية موالية لإيران بإطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية القواعد التي تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق.