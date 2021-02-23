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الكاظمي يوجه بالإسراع في تطبيق الحوكمة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، أنه لم يعد مقبولا أن تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “لجنة الحوكمة الإلكترونية عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وان الأخير استمع في مستهل الاجتماع، لعرض شامل للخدمات الإلكترونية التي تعمل اللجنة عليها، وأهمية إسهامها في مواكبة التطوّر العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكومية في العمل، فضلًا عن تسهيل معاملات المواطنين وإسهام هذه الإجراءات في مكافحة الفساد”.

وبحسب البيان، فقد أثنى الكاظمي على “جهود العاملين على المشروع”، مؤكدا على “أهمية الإسراع في اعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الإلكترونية”.

وأضاف “لم يعد مقبولًا أن تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان، ونحن اليوم في العام 2021”.

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