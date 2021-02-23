المنافذ: السماح باستيراد السيارات المتضررة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على استيراد السيارات المتضررة. وذكرت الهيئة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه،

أنه “بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية من هيئة المنافذ الحدودية والمتضمنة إلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بالرقم 435 لسنة 2018 والذي ينص على عدم السماح باستيراد السيارات المتضررة إلى داخل العراق، وافق مجلس الوزراء على استيرادها”. وتابعت، أن “مجلس الوزراء اتخذ قراره بالرقم 57 لسنة 2021 والمتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصراً، على أن يتم تصليحها داخل العراق من أجل توفير فرص العمل لأصحاب المهن الحرة”.

وأكدت الهيئة “مضيها في دعم الحركة التجارية والحصول على القرارات الحكومية الداعمة للتجار والمستوردين إيمانا منها بأهمية تشجيع عمل القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعتري عملهم وتبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام”.