لوكاكو يستفز إبراهيموفيتش بتصرف جديد في ديربي ميلان

يستمر الجدل بين البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، بحلقة جديدة عقب مباراة يوم امس التي جمعت الفريقين.

يستمر الجدل بين البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، بحلقة جديدة عقب مباراة يوم امس التي جمعت الفريقين.

وفاز إنتر ميلان على إي سي ميلان في الديربي بثلاثية نظيفة ليتصدر الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن الروسونيري، وسجل لوكاكو هدفًا.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن لوكاكو صاح بعد هدفه قائلاً: “Dio” والتي تعني بالإيطالية “إله”.

وأفادت الصحيفة أن هناك جدلاً حول ما تلفظ به لوكاكو حيث يشير البعض إلى أنه قال “Io” والتي تعني “أنا”.

ويعتقد الكثيرون أن لوكاكو كان يستهدف استفزاز إبراهيموفيتش بذلك، بعد الخلافات بينهما مؤخرًا.

وكان إبراهيموفيتش كتب من قبل: “لم يكن لميلانو ملك قط، لديهم إله”، وذلك بعدما كتب لوكاكو أنه ملك ميلانو.

وفي المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا في ربع نهائي كأس إيطاليا، شهدت المواجهة مشادة عنيفة وألفاظا بذئية بين لوكاكو وإبراهيموفيتش واتهم السويدي بالعنصرية تجاه البلجيكي.