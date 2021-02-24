العمليات المشتركة: مسلحو داعش في العراق لا يتعدون الـ1000

اشارت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، الى ان عدد عناصر تنظيم داعش داخل الأراضي العراقية لا يتخطى الـ1000 مسلح. وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن أعداد عناصر التنظيم في العراق تقدر بأقل من ألف.

وفي سياق آخر أشار الخفاجي، الى أن قيادة العمليات المشتركة تعمل على حل مشكلة ملف مخيم الهول المعقد، بجانب ملف الحدود من أجل إنهاء تواجد عناصر داعش في تلك المناطق.

ولفت إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، لاسيما في المناطق الفاصلة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمركة. وأشار إلى أن هناك “عملا متواصلا مع البيشمركة لإنهاء هذا الموضوع، وإيقاف تدفق الدواعش”. وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية “على أهبة الاستعداد دائما، وتصطاد هؤلاء الدواعش عبر الكاميرات الحرارية أو عن طريق الجو”. وشدد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أن المناطق الواقعة على أطراف بغداد تشهد استقرارا أمنيا وتضم العديد من القوات الامنية.