علاوي: استمرار الاعتداء على البعثات سيؤدي لنتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع

قال رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، ان استمرار الاعتداء على البعثات سيؤدي لنتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع.

وقال علاوي في تغريدة عبر “تويتر” : “ليس من شيم العراقيين ولا من اخلاقهم نكث العهد وترويع الضيف، فمقرات البعثات الدبلوماسية كانت عبر التأريخ مؤمّنةً ومحترمةً في الدول والجهات التي تحترم نفسها”.

مضيفاً، أن “استمرار تعرض تلك المقرات للاعتداءات وسط عجز فاضح عن وقفها او الحد منها سيؤدي الى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع بلا استثناء”.

واستهدفت مجموعة صواريخ السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، امس الاثنين ، وذلك بعد أن شهدت عاصمة اقليم كوردستان اربيل قصفا صاروخيا الأسبوع الماضي ، تسبب بمقتل متعاقد مدني كان يعمل مع قوات التحالف الدولي، ونازح عراقي توفي لاحقا، وإصابة آخرين بينهم جندي امريكي .