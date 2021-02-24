محلل سياسي : حراك دولي لتطهير المناطق المحيطة بإقليم كوردستان من الميليشيات

أكد المحلل السياسي العراقي احمد الأبيض ، اليوم الثلاثاء، ان الميليشيات ارتكبت خطأ كبيراً حينما استهدفت إقليم كوردستان حيث أدى هذا الامر الى تحرك بهدف تأسيس تحالف دولي تحت مظلة حلف (الناتو) بهدف ردع الميليشيات عن تهديد القوات الامريكية وحلفاء أمريكا في المنطقة.

أكد المحلل السياسي العراقي احمد الأبيض ، اليوم الثلاثاء، ان الميليشيات ارتكبت خطأ كبيراً حينما استهدفت إقليم كوردستان حيث أدى هذا الامر الى تحرك بهدف تأسيس تحالف دولي تحت مظلة حلف (الناتو) بهدف ردع الميليشيات عن تهديد القوات الامريكية وحلفاء أمريكا في المنطقة.

وأوضح الأبيض ان ” التحالف الدولي الذي يجري تأسيسه حالياً سيقود عملية كبرى لتطهير المناطق المحيطة بإقليم كوردستان من الميليشيات التابعة لإيران وستكون من الموصل وقد تصل لمحافظة الانبار حيث ان المجتمع الدولي لا يمكن ان يسكت عن الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات”.

مبيناً بان ” ايران تدفع ميليشياتها في العراق الى المحرقة بهدف رفع العقوبات عنها بشكل فوري حيث ان تهديد حلفاء وأصدقاء أمريكا والمجتمع الدولي كتوجيه التهديد للسعودية وإقليم كوردستان من قبل الميليشيات وبالتالي زعزعة استقرار المنطقة امر غير مقبول وستكون هناك محاسبة دولية بعد تحديد الجهات التي تنفذ وترعى هذه الهجمات”.

وكانت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان شهدت قصفا صاروخيا الأسبوع الماضي ، تسبب بمقتل متعاقد مدني كان يعمل مع قوات التحالف الدولي، ونازح عراقي توفي لاحقا، وإصابة آخرين بينهم جندي امريكي