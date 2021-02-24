Posted on by

مسلحون يفتحون النار على منزل لاعب عراقي سابق في بغداد

افاد مصدر أمني، بتعرض منزل اللاعب الدولي السابق باسم عباس، في العاصمة العراقية بغداد إلى هجوم مسلح.

وقال المصدر، إن “مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة تجاه منزل اللاعب باسم عباس الكائن بمنطقة الرئاسة بالمشتل جنوب شرقي بغداد”.

ولفت المصدر إلى أن “عباس رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الاشخاص وفق المادة 4 ارهاب”.

مسلحون مجهولون يفتحون النار على منزل "باسم عباس" ببغداد | محليات

وكان مشجعو نادي الطلبة خرجوا بمظاهرة اليوم بقيادة باسم عباس مطالبين بطرد اللاعب الدولي السابق علاء كاظم من رئاسة النادي.

وسبق وان تعرض اللاعب باسم عباس لتهديد برسالة وصلته على جهاز النقال من رقم مجهول.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close