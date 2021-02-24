مسلحون يفتحون النار على منزل لاعب عراقي سابق في بغداد

افاد مصدر أمني، بتعرض منزل اللاعب الدولي السابق باسم عباس، في العاصمة العراقية بغداد إلى هجوم مسلح.

وقال المصدر، إن “مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة تجاه منزل اللاعب باسم عباس الكائن بمنطقة الرئاسة بالمشتل جنوب شرقي بغداد”.

ولفت المصدر إلى أن “عباس رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الاشخاص وفق المادة 4 ارهاب”.

وكان مشجعو نادي الطلبة خرجوا بمظاهرة اليوم بقيادة باسم عباس مطالبين بطرد اللاعب الدولي السابق علاء كاظم من رئاسة النادي.

وسبق وان تعرض اللاعب باسم عباس لتهديد برسالة وصلته على جهاز النقال من رقم مجهول.