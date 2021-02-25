الحكومة تقدم قانونا يمنع ملاحقة الصحة تزامنا مع ذكرى تسجيل أول إصابة بكورونا

بالتزامن مع ذكرى لتسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في العراق، سلمت الحكومة مجلس النواب قانونا عرفته بقانون “مواجهة جائحة كورونا”.

وبحسب نسخة مسربة من التشريع فان القانون يمنع الملاحقة القضائية لوزارة الصحة أو الشركة العامة لصناعة الادوية (كيماديا) والدوائر التابعة للوزارة والموظفين عن سلسلة الاجراءات والاعمال والتصرفات المتخذة لغرض مواجهة الجائحة، فيما تسثنى التصرفات العمدية التي تؤدي الى الوفاة او الاصابة الجسيمة. كما نص التشريع على تحمل الدولة مسؤولية تعويض المتضررين من صندوق سينشأ حديثا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4306 إصابات جديدة، و13 وفاة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي وقت سابق من يوم أمس، وذكرت الوزارة في بيان، أن “سنة بالتمام مضت منذ تشخيص أول إصابة بفايروس كورونا المستجد في العراق، تحية حب واحترام وتقدير لكل أبطال الجيش الأبيض، ولشهدائنا الخالدين، الذين قضوا أثناء هذه المواجهة الشرسة، وما يزالون يقدمون الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها، على مدار الساعة دون كلل أو ملل”. وأضافت “واجب الجميع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وإن شاء الله قريبا بجهود الجميع نتمكن من الانتصار على هذا الوباء الخطير”.