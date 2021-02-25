جواد العطار: على الحكومة تخفيف أضرار الحظر الاقتصادية وتعويض المواطن ماديا

صرح الاستاذ جواد العطار الكاتب والسياسي العراقي اليوم الاربعاء المصادف ٢٤ / ٢/ ٢٠٢١ ، حول استمرار فرض حظر التجوال الشامل والجزئي في بغداد والمحافظات ، ومما جاء فيه:

عادت مرة اخرى كورونا لتتفشى في المجتمع العراقي ، ولتعود معه الحكومة الى اجراءها الوحيد في مواجهة هذا الوباء الفتاك بفرض الحظر الشامل والجزئي دون أية حلول للمواطن البسيط الذي يعمل بقوته اليومي.

وأضاف: واذا كان الحظر هو اسرع اجراء لمواجهة هذا الوباء ليس بالعراق فحسب بل في اغلب دول العالم الذي تعاني من تفشيه وانتشاره ، فانه وفق المنطق والمتابعة فان هناك اجراءات اقتصادية للتخفيف من اضراره على عجلة الاقتصاد والحياة العامة ، وهو ما عملت به اغلب دول العالم.

وأشار: قامت العديد من الدول بتوفير ابسط سبل المساعدة في فترات الحظر الماضية والحالية لمواطنيها من خلال الدعم المادي او العيني ، بينما تغيب مثل هذه الإجراءات عن بال الحكومة الحالية.

وختم العطار تصريحه: لقد ساهم الحظر السابق من العام الماضي بزيادة نسبة الضرر على الاقتصاد العراقي وافلاس المئات من الشركات الخاصة الصغيرة وزيادة نسبة الفقر الى اكثر من ٣٠ بالمئة في العراق وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط… لذا فان الحكومة مطالبة بإجراءات سريعة في فترة الحظر من قبيل توفير مفردات الحصة التموينية واطلاق القروض للشركات الصغيرة او صرف دفعات مالية للعاطلين حتى تمر الازمة بسلام ولا يتأزم الوضع الاقتصادي اكثر مما هو عليه.

المكتب الاعلامي

٢٤/٢/٢٠٢١