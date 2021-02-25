رسمياً.. موسيالا يختار اللعب لمنتخب ألمانيا بدلاً من إنكلترا

قال لاعب وسط بايرن ميونخ الشاب جمال موسيالا، اليوم الأربعاء، إنه قرر اللعب في المستقبل لمنتخب ألمانيا لكرة القدم بدلاً من إنكلترا بعد جلسة نقاش مع مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 17 عاماً أصغر لاعب إنكليزي يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا عندما هز الشباك مع بايرن خلال الفوز 4-1 على لاتسيو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وبعد ساعات من اللقاء، أعلن موسيالا قرار اختيار منتخب ألمانيا.

وقال موسيالا لمحطة إيه.آر.دي التلفزيونية الألمانية: “قلبي مع ألمانيا وقلبي مع إنكلترا، فكرت كثيراً في الأمر لكن في النهاية استمعت إلى مشاعري وأن القرار الصحيح سيكون اللعب لألمانيا”.

وقضى موسيالا، المولود في مدينة شتوتغارت الألمانية، أغلب مسيرته في صفوف الناشئين والشباب في تشيلسي بدءاً من 2011 وقبل الانتقال إلى بايرن في 2019، لذا هو يملك حق اللعب لمنتخب إنكلترا أيضاً.

ولعب موسيالا مع منتخبات الشباب في ألمانيا وإنكلترا لكنه قال إنه دخل في نقاش مع لوف وساعده ذلك على اتخاذ قرار تمثيل ألمانيا.

وقال موسيالا: “دخلت في نقاش أمين وجيد جداً مع يواكيم لوف، التقينا في ميونخ ولقد أظهر لي بوضوح مشواري نحو المنتخب الوطني”.

وأضاف أن أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني كان حاضراً أيضاً.

وتأهلت ألمانيا إلى بطولة أوروبا هذا العام وستكون مدينة ميونخ ضمن المدن العديدة المستضيفة لمنافسات المسابقة القارية.

وقال موسيالا: “اللعب في أوروبا في ميونخ يمثل حلماً، وسأفعل كل شيء ممكن لأكون حاضراً عن طريق تقديم مستويات مميزة”.