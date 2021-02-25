قائد عسكري يعد الحظر فشلا له.. لن يطبق في محافظتي بعد اليوم

اكد قائد عمليات الانبار ناصر الغنام، ان حظر التجول المفروض من الساعة الـ 12 ليلا حتى الـ 5 صباحا في الانبار، لن يطبق بعد اليوم، عادا اياه بالخطوة الفاشلة والمسيئة له.

وقال الغنام في تصريح الاربعلاء (24 شباط 2021)، ان “حظر التجول هذا ليس الا دليلا على فشل القائد العسكري، لهذا سيتم رفع الحظر عن الانبار”، موضحا انه “قادر على كبح جماح الارهابين ليلا، وفرض الامن في المحافظة“.

واضاف، ان “القصاصات الامنية جيل متخلف من العمل الامني”، مؤكدا ان “بعض الاشخاص المطلوبين لديهم باجات خاصة للتنقل بالمحافظة، لهذا سيتم رفع العمل بالباجات في اليومين القادمين”.

واوضح انه “من حق ابناء الانبارالتجول بدون قصاصة امنية“، مشيرا الى ان “الايام القادمة ستشهد رفع للسيطرات، وفتح للطرق المغلقة واجراءات من شانها تخفيف الاجراءات المشددة التي اعاقت حركة المواطنين لسنوات بما لايوثر على الوضع الامني في المحافظة”.

N.A