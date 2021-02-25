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مسرور بارزاني: قلقون من الأوضاع السائدة في ‹المتنازع عليها›


’’كوردستان تريد ضمان حق كل فرد بالمشاركة في انتخابات نزيهة وشفافة’’ …

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، عن قلقه من الأوضاع الأخيرة السائدة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، مشدداً أن إقليم كوردستان يريد ضمان حق كل فرد بالمشاركة في انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «أجريت محادثات مثمرة مع السفير الأمريكي ماثيو تولر، ناقشنا التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الأسبوع الماضي، وضرورة تقديم الجناة إلى العدالة».

وفيما يتعلق بالانتخابات العراقية المقبلة، أعرب بارزاني عن قلقه حيال الأوضاع الأخيرة السائدة في المناطق ‹المتنازع عليها›، وقال: «حكومة إقليم كوردستان تريد ضمان الظروف التي تسمح لكل فرد المشاركة في انتخابات نزيهة وشفافة وتنافسية».

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