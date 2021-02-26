أزمة كريم العراقي مع المصري البورسعيدي تتجدد

مازالت أزمة كريم العراقي، مع مدربه على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، مستمرة خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق البورسيعدي لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض انتهاء أزمة اللاعب مع الفريق البورسيعدي خلال الفترة الماضية بعد الجلسة الثنائية معه منذ 3 أيام، ولكن الأزمة عادت من جديد بعد طلب العراقي بالحصول على 5 ملايين في الموسم، وهو ما رفضه إدارة الفريق البورسعيدي شكلا وموضوعا ووضعت اللاعب خارج القائمة للفريق خلال المباريات المقبلة.

وكانت أنباء كثيرة ترددت خلال الأيام الماضية بتوقيع اللاعب كريم العراقي المنتهى عقده خلال هذا الموسم الجاري للنادي الأهلي لضمه بداية من الموسم الجديد تدعيما للجناج الأيمن عقب رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز مع بداية الموسم الجاري.

مازالت أزمة كريم العراقي، مع مدربه على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، مستمرة خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق البورسيعدي لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض انتهاء أزمة اللاعب مع الفريق البورسيعدي خلال الفترة الماضية بعد الجلسة الثنائية معه منذ 3 أيام، ولكن الأزمة عادت من جديد بعد طلب العراقي بالحصول على 5 ملايين في الموسم، وهو ما رفضه إدارة الفريق البورسعيدي شكلا وموضوعا ووضعت اللاعب خارج القائمة للفريق خلال المباريات المقبلة.

وكانت أنباء كثيرة ترددت خلال الأيام الماضية بتوقيع اللاعب كريم العراقي المنتهى عقده خلال هذا الموسم الجاري للنادي الأهلي لضمه بداية من الموسم الجديد تدعيما للجناج الأيمن عقب رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز مع بداية الموسم الجاري.

وكان على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 8 بالدوري الممتاز.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته على ستاد برج العرب، وجاءت القائمة كالتالي، حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، أحمد دعدور، محمد شحاتة، ودفاعا، أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، أحمد شوشة، محمد الصالح، علاء عطا، ووسطا، فريد شوقي، محمد جريندو، عمر كمال، سعيدو سيمبوريه، إيزي ايميكا، أحمد رفعت، محمد عنتر، حجاج عويس، حسن على، إسلام عطية، محمد جابر، مصطفى سلطان، على حمدي، زياد فرج، إبراهيم سعيد، وهجوما، أحمد جمعة، أوستين أموتو، كازادي كاسينجو. جدير بالذكر أن فريق المصري البورسعيدي يحتل المركز الرابع في جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، وله مباراة مؤجلة لم تلعب بعد.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إقامة مباريات فريق الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى على ملعب ستاد الإسكندرية، بدلا من ستاد برج العرب ابتداء من مباراته مع بيراميدز في 2 مارس المقبل، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والإسماعيلي المقررة 10 مارس المقبل .

أكدت إدراة نادى ستاد الإسكندرية جاهزية الملعب لاستضافة جميع المباريات، حيث تقوم الإدارة بعمل يومي على متابعة الاستاد بالكامل، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية. واختتم المصرى البورسعيدى تحضيراتة أمس لمواجهة سيراميكا اليوم على إستاد برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز المصرى وينتظر أن يركز على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى خلال المران الختامى على مراجعة الخطة التي إستقر عليها بجانب تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية.