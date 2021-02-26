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أسوشيتد برس: هجوم السعودية في يناير من العراق

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press)، نقلا عن مسؤول أميركي وآخر تابع لجماعة مرتبطة بإيران في بغداد، بأن الهجوم على قصر ملكي في العاصمة السعودية الرياض، نفذته طائرات مسيّرة تم إطلاقها من العراق.

وتم الإعلان عن الهجوم المذكور في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المسؤول في الجماعة للوكالة إنه تم إطلاق 3 طائرات مسيرة من مناطق حدودية بين العراق والسعودية من قبل فصيل غير معروف، مرتبط بإيران في العراق.

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها جماعة مدعومة من إيران بأن العراق كان مصدرا للهجوم.

وأضاف المصدر للوكالة أن أجزاء الطائرات المسيرة وصلت من إيران، وتم تجميعها في العراق.

بدوره، قال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتقد أن الهجوم على “قصر اليمامة” انطلق من داخل العراق، دون توضيح كيفية الوصول إلى هذا الاستنتاج.

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